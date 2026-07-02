تركي آل الشيخ ينفي تدخله للصلح بين مي عمر وياسمين عبد العزيز

نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صحة الأنباء المتداولة بشأن تدخله للصلح بين الفنانتين مي عمر وياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الأنباء، ولا يتدخل في مثل هذه الأمور.

ونشر تركي آل الشيخ صورة للخبر المتداول عبر حسابه، مؤكدًا عدم صحته، وكتب: «خبر غير صحيح ولا أعرف أي شيء عن هذا الموضوع، ولا أتدخل في مثل هذه الأمور!».

وجاء توضيحه بعد تداول أنباء زعمت تدخله لحل أزمة بين الفنانتين، تزامنًا مع حالة التفاعل التي صاحبت تهنئة مي عمر لكل من ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بمناسبة اقتراب طرح فيلمهما الجديد خلى بالك من نفسك.

وكانت مي عمر قد كتبت عبر حسابها: «مبروك أخويا الجدع والنجم الكبير أحمد السقا، والنجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز اللي كلنا بنحب أفلامها، إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا، وأنا أول واحدة متحمسة أتفرج عليه».

ورد أحمد السقا على رسالتها عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام، قائلًا: «ألف مبروك عليكي إنتِ يا ميوش القلب من جوه، ويا بالنجاح يا دليلة ويالا بينا هيروشيما»، في رسالة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

فيلم «خلى بالك من نفسك»

ومن المقرر طرح فيلم «خلى بالك من نفسك» خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، ولبلبة، ومحمد رضوان، وميشيل ميلاد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.