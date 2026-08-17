اندلاع حريق بمحلات أدوات مدرسية في قنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب فى عدد من المحلات التجارية بمنطقة ميدان أبوالعباس بمدينة قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى عدد من المحلات التجارية بمدينة قوص، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

وتبين من المعلومات الأولية أن ماس كهربائي تسبب فى اندلاع النيران بأحد محلات بيع الأدوات المدرسية وانتقل منها إلى محلات مجاورة.

كما تبين أن النيران تمكنت من التهام كافة محتويات محل الأدوات المدرسية، ما تسبب فى خسائر كبيرة، نتيجة احتواء المحل على عروق خشبية.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.