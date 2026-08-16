قنا..الكشف على 614 مواطن خلال قافلة طبية بقرية حجازة قبلى في قوص

نفذت مديرية الشؤون الصحية بقنا، قافلة طبية متكاملة لقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، لتقديم خدمات مجانية للمواطنين من أبناء القرية، شملت الكشف المبكر وصرف الأدوية بالمجان.



وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزاره الصحة بقنا، بأن القافلة نجحت في تقديم خدماتها ل 614 مواطن شملت 153 في تخصص الباطنة، 23 في تخصص الجراحة العامة، 45 في عيادة النساء، 172 أطفال، 152 عظام، 22 تنظيم الأسرة، 47 في عيادة الأسنان.





وأشارت الدكتورة رضا بخيت، مديرة إدارة القوافل العلاجية بالمديرية، إلى أن القافلة قدمت عددًا من الخدمات التكاملية من خلال 64 تحليل بمعمل الدم، 16 بمعمل الطفيليات، 32 موجات صوتية.

وأضافت مديرة إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة، فضلاً عن تقديم عدد من ندوات التوعية الصحية لأكثر من 63 مواطن حول المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة.



من جانبه أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة الاهتمام بتسيير القوافل الطبية المجانية بجميع قرى ونجوع محافظة قنا، وتوجيه التوعية الصحية اللازمة للمواطنين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، في إطار حرص الدولة المستمر على تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.



