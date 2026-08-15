زراعة قنا: 640 طناً أسمدة آزوتية إضافية لدعم المزارعين بشهر أغسطس

أعلن المهندس أبوالعباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، عن اعتماد استكمال خطة شحن وتوزيع الأسمدة الآزوتية المدعمة خلال شهر أغسطس 2026، لضمان وصول المقررات الكاملة لمستحقيها ودعم القطاع الزراعي في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بقنا، بأن الخطة الزمنية لشهر أغسطس الجاري بلغت 640 طنًا، منها 400 طن يوريا 46.5%، ونترات 33.5%، وتشمل بدء أعمال الشحن والتوريد الفعلي للجمعيات الزراعية في كل من قرى أبومناع شرق، والعسيرات، وجرجوس، وبهجورة، وأبو عموري، والهيشة، وأولاد نجم بهجورة، والقمانة، والسلامية، وسمهود، والأميرية، فضلاً عن جمعية بندر أبوتشت.

وأكد البدري، بأن المديرية تتابع انتظام عمليات الشحن والتوزيع، لضمان عدم وجود أي عجز في الحصص المقررة، مشدداً على رؤساء الأقسام والجمعيات الزراعية بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للتوزيع والتيسير على المزارعين في الحصول على مستلزمات الإنتاج بكل سهولة ويسر.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بقنا، إلى بيان الموقف الحالي لحركة الأسمدة الآزوتية المدعمة بنطاق المحافظة، موضحاً توزيع الأرصدة المتاحة عبر الجهات المختلفة والتي تشمل قطاعات الائتمان، والإصلاح الزراعي، والاستصلاح، إضافة إلى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وأن إجمالي الرصيد الحالي المتاح من الأسمدة المدعمة قد بلغ 73 آلاف و450 جوالاً.

وشدد البدري، على تكثيف أعمال المتابعة والرقابة المستمرة على حركة صرف الأسمدة لضمان وصول الدعم كاملاً لمستحقيه من المزارعين وفقاً للحصص المقررة وبمنظومة "كارت الفلاح"، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات لضمان انتظام العمل بالقطاع الزراعي.

