لا تشعلوا أي شيء.. تحذيرات حكومية في إنجلترا بسبب تمدد حرائق الغابات

أدت الحرائق المندلعة في أنحاء إنجلترا وويلز بالمملكة المتحدة إلى إصدار الحكومة، تحذيراً حكومياً على مستوى البلاد، يحث الناس على عدم إشعال أي شيء قد يتسبب في اندلاع حرائق الغابات والأحراش.

وجاء هذا التحذير، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عقب الكشف عن تدمير 19 منزلاً وتضرر 18 منزلاً آخر جراء حريق هائل في منطقة "ستوربريدج" بمقاطعة "ويست ميدلاندز"؛ حيث انتشرت النيران بسرعة عبر المساحات العشبية والمناطق الحرجية قبل أن تصل إلى المنازل وتلحق بها أضراراً.

ودعا المسؤولون، الجمهور إلى أخذ التحذير "على محمل الجد"، مشيراً إلى أنه صدر بناءً على طلب رجال الإطفاء.