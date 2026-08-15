بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

مشادة نشبت بين زوجة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وزوجته الأولى خلال وجودهما في كافيه داخل فندق بورتو مارينا في الساحل الشمالي، وتطورت إلى اشتباكات.

شهدت الاشتباكات شهدت انضمام أطراف أخرى، ما دفع الحضور إلى طلب النجدة لإنهاء الواقعة.

وأكدت مصادر أن حسام حسن كان موجودًا رفقة زوجته وقت المشاجرة، أن الاشتباكات التي تسببت فيها زوجة حسام حسن تسببت في حالة ذعر بين رواد الكافيه، وطلبوا الشرطة لاحتواء الموقف.

وأكدت مصادر أن دان آدم هي من بدأت بالتعدي على طليقة حسام حسن الأولى وابنته، قبل أن تتطور المشادة إلى اشتباك بين عدد من الأطراف، داخل كافيه في فندق بالساحل الشمالي.

وأوضحت المصادر أن هويدا الزوجة الأولى لحسام حسن تقدمت ببلاغ، قبل أن تتنازل عنه.