بعد أنباء طرحها على بطاقات التموين.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه

بدأت أسعار الدواجن والبيض تعاود الانخفاض فى البورصة والأسواق ، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة ل 58 جنيهًا، بعدما سجلت 61 جنيهًا أمس.

أسعار الدواجن اليوم



وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو ل 58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 61 جنيها أمس.

وتصل للمستهلك بسعر 72جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 48 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 60جنيها.

كما سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 82 جنيه بعدما كان سعرها 87 جنيهات وتصل للمستهلك 97جنيهًا.

كذلك وصلت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170و 190جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها

من جانبه ، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن طرح الدواجن واللحوم على بطاقات التموين يحتاج إلى تحديد حجم الطلب والفئات المستفيدة، إلى جانب وضع آلية واضحة للتنفيذ والتنسيق مع المنتجين.

وأوضح السيد، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن آخر إحصائية واردة من وزارة التموين والتجارة الداخلية تشير إلى وجود نحو 21 مليونًا و14 ألفًا و741 بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 36 مليونًا و446 ألف مواطن.

وأضاف أنه في حال حصول كل مواطن على دجاجة واحدة أسبوعيًا، فإن الاحتياجات ستصل إلى نحو 85 مليون دجاجة شهريًا، بما يعادل، وفق حساباته، نحو 62.5% من إجمالي إنتاج مصر من الدواجن.

تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن طرح الدواجن مذبوحة أو مجمدة ضمن منظومة بطاقات التموين يمكن أن يساعد في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، موضحًا أن المحال التي تبيع الدواجن الحية بالمخالفة للقانون تكون غير مرخصة وغير قانونية.

وقال السيد إن تطبيق المنظومة من خلال مجازر مرخصة وتحت إشراف بيطري كامل، مع وجود طبيب بيطري مقيم، يمكن أن يحقق استفادة أكبر من المنظومة ويضمن سلامة عملية التداول.

لم نعقد اجتماعات مع الوزارة

وأكد السيد أن هناك حاجة إلى تحديد آلية واضحة لتنفيذ طرح الدواجن واللحوم على بطاقات التموين، خاصة مع الحديث عن إمكانية بدء التطبيق خلال الفترة المقبلة.

وقال: "إحنا عندنا مجازر، لكن السؤال: هل الوزارة اتفقت مع مين؟ واتكلمت مع مين؟ وعملت إيه؟".

وشدد على ضرورة عقد اجتماعات مستمرة بين الجهات الحكومية والجهات الممثلة للقطاع، مؤكدًا أن شعبة الدواجن لم تعقد اجتماعات مع الوزارة لمناقشة آلية تنفيذ الطرح.

وأضاف: "أنا في الغرفة التجارية المفروض نقعد ونقول: هنطبق إزاي؟ وهنتفق مع مين؟".

دعوة لإشراك منتجي الدواجن والغرف التجارية

وطالب رئيس شعبة الدواجن بإشراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والغرف التجارية في وضع آلية تنفيذ المنظومة، والاستفادة من آراء العاملين في القطاع قبل اتخاذ خطوات التنفيذ.