خطوات حجز موعد في وحدات المرور المتنقلة 2026 وأبرز الخدمات المقدمة

في خطوة جادة نحو التحول الرقمي وتخفيف الأعباء، أطلقت وزارة الداخلية وحدات المرور المتنقلة لتقديم الخدمات المرورية مباشرة للمواطنين في أماكن تواجدهم، حيث تهدف هذه المبادرة المتطورة إلى إنهاء المعاملات بسهولة تامة ودون الحاجة للانتظار الطويل داخل الإدارات التقليدية، وتشمل الخدمات المتاحة تجديد رخص القيادة والسيارات، فحص المركبات، واستخراج بدل فاقد أو تالف للرخص بدقة وسرعة عالية، لذا ازداد الاهتمام الجماهيري بالاستفادة من هذه الخدمة، بالبحث عن خطوات حجز موعد رسمي عبر المنصات الرقمية المعتمدة لضمان إنجاز المعاملات بيسر وأمان.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وحدات المرور الإلكترونية

-بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري المفعول.

- رخصة القيادة أو التسيير الأصلية، في حالة التجديد أو استخراج بدل تالف.

- شهادة براءة ذمة (شهادة مخالفات) سارية.

- مذكرة فقد معتمدة من قسم الشرطة، في حالة استخراج بدل فاقد.

- سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام بطاقة ائتمان، حيث لا يتم قبول الدفع النقدي.

- خطاب رفع أو تجديد الحظر البنكي، في حالة وجود حظر على المركبة.

خطوات حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنــــــــــــــــــا.

- إنشاء حساب جديد (في حال عدم وجود حساب مسبق)، من خلال إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- اختيار خدمة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية من قائمة الخدمات المتاحة.

- إدخال بيانات الرخصة المطلوب تجديدها أو استخراج بدل فاقد لها.

- تحديد الموعد المناسب للتوجه إلى وحدة المرور الإلكترونية.

- تأكيد الحجز، والحصول على رسالة تأكيد عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

الخدمات المقدمة عبر وحدات المرور المتنقلة

تقدم وحدات المرور المتنقلة مجموعة من الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين في أماكن تواجدهم، وتتمثل أبرز هذه الخدمات في:

ـ تجديد رخص القيادة: يمكن للمواطنين تجديد رخص القيادة الخاصة بهم مباشرة عبر الوحدات المتنقلة دون الحاجة للذهاب إلى إدارات المرور.

ـ إصدار وتجديد تراخيص السيارات: تشمل الوحدات المتنقلة أيضًا خدمات إصدار وتجديد تراخيص السيارات، بما في ذلك التحقق من صحة المستندات المطلوبة والتأكد من دفع الرسوم.

ـ دفع المخالفات: تتيح الوحدات للمتعاملين دفع المخالفات المرورية بكل سهولة، وذلك من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها الوحدات، مما يساهم في تسريع الإجراءات.

ـ استخراج بدل فاقد أو تالف لرخص القيادة: في حالة فقدان أو تلف رخص القيادة، يمكن للمواطنين التقديم للحصول على بدل فاقد أو تالف في الوحدات المتنقلة.

ـ خدمات أخرى: تشمل الوحدات أيضًا خدمات فنية أخرى مثل تسجيل المركبات، تأكيد بيانات المركبة، وإصدار شهادات براءة ذمة للمركبات.