حجز أم جاسر وطليقها بكار بسبب تبادل الاتهامات بالإبتزاز والسب على ذمة التحريات

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة بمركز بسيون بمحافظة الغربية منذ قليل حجز البلوجر أم جاسر وطليقها بكار كالطرفين على ذمة التحريات لحين استكمال التحقيقات وورود التقارير الفنية حول تبادل الاتهامات بالسب والقذف والابتزاز.

حجز على ذمة التحقيقات

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطى توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز بسيون بفتح باب التحقيق في واقعة اتهام البلوجر أم جاسر ضد طليقها بسرقة هاتفها المحمول ونشر صور وفيديوهات وتسجيلات تخص الحياة الخاصة بها واتهام الطرف الثاني لها بالسب والقذف عبر منصات السوشيال ميديا.

خناقة سوشيال ميديا

من جهه أخري أكدت محامية البلوجر أم جاسر في تصريحات صحفية :"موكلتي طليقها شهر بها في بث مباشر وخالف القانون بإبتزازها".

واضافت المحامية بقولها "موكلتي فوجئت بقيام طليقها عبر بث مباشر بإذاعة تسجيلات تخص حياتها الخاصة ورفع صورة هاتفها المسروق أثناء ارتباطها به وطالبت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لتعمد إفشاء الحياة الخاصة بها " .



وكشفت المحامية أن طليقها المتهم تعمد استعمال وسائل الاتصالات والتشهير بموكلتها عبر الإنترنت مخالفا قواعد قوانين تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات مشيرة بقولها "القانون واضح وصريح في مواقف مخالفة ارتكاب واقعة سرقة هاتفها وافشاء أسرار الحياة الخاصه عبر منصات السوشيال ميديا" .

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل نجحت في ضبط البلوجر أم جاسر وبكار طليقها بتهمة الابتزاز والتشهير بنطاق دائرة مركز شرطة بسيون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بتقدم البلوجر أم جاسر ضد طليقها "بكار .ا"30 سنة مقيم بنطاق دائرة المركز تتهمه بسرقة هاتفها ونشر صور وتسجيلات خادشة وابتزازها خلال فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الاقامه الخاصه بطليقها .

تحرك أمني عاجل

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بسيون من ضبط طليقها واقتياده إلي ديوان مركز شرطة بسيون .



وبمواجهته طليق البلوجر أيد صحة الواقعة واتهمها بالسب والقذف على صفحات سوشيال ميديا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في اتهام الطرفين .