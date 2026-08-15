عبد الله السعيد يعود لتدريبات الزمالك اليوم السبت بعد حسم الاعتزال

يستعيد الزمالك خدمات عبد الله السعيد في تدريباته الجماعية اليوم السبت، بعدما حسم لاعب الوسط المخضرم موقفه وقرر الاستمرار في الملاعب خلال الفترة الحالية، ليعود إلى حسابات الجهاز الفني استعدادًا للموسم الجديد.

ويشارك السعيد في مران الفريق المقام على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، وذلك بعد غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية وانشغاله بتوضيح موقفه بشأن مستقبله مع النادي.

وكان لاعب الزمالك قد أصدر بيانًا في وقت سابق، كشف خلاله أسباب عدم انتظامه في التدريبات الجماعية، موضحًا ملابسات الفترة الأخيرة قبل أن يقرر العودة ومواصلة مشواره مع الفريق.

وتأتي عودة السعيد بالتزامن مع استئناف الزمالك تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة، عقب انتهاء معسكر الفريق في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يواصل معتمد جمال تجهيز المجموعة للموسم المقبل.

ويخوض الزمالك مباراة ودية أمام مودرن سبورت غدًا الأحد، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة، في تجربة يسعى الجهاز الفني لاستغلالها للوقوف على جاهزية اللاعبين، قبل ضربة البداية الرسمية أمام الاتحاد السكندري يوم 21 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.