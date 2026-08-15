قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات
وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة..الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة في الأقصر وأسوان
التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
عبد الله السعيد يعود لتدريبات الزمالك اليوم السبت بعد حسم الاعتزال
الصحة: إجراء 3.34 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار
إعلامي يوجه رسالة لـ حسام حسن: حافظ على صورتك.. كل تصرف محسوب عليك
لا تشعلوا أي شيء.. تحذيرات حكومية في إنجلترا بسبب تمدد حرائق الغابات
الأزهر: لا بأس بشراء الحلوى والتوسعة على الأهل احتفالًا بالمولد النبوي
إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الله السعيد يعود لتدريبات الزمالك اليوم السبت بعد حسم الاعتزال

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
إسراء أشرف

يستعيد الزمالك خدمات عبد الله السعيد في تدريباته الجماعية اليوم السبت، بعدما حسم لاعب الوسط المخضرم موقفه وقرر الاستمرار في الملاعب خلال الفترة الحالية، ليعود إلى حسابات الجهاز الفني استعدادًا للموسم الجديد.

ويشارك السعيد في مران الفريق المقام على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد، وذلك بعد غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية وانشغاله بتوضيح موقفه بشأن مستقبله مع النادي.

وكان لاعب الزمالك قد أصدر بيانًا في وقت سابق، كشف خلاله أسباب عدم انتظامه في التدريبات الجماعية، موضحًا ملابسات الفترة الأخيرة قبل أن يقرر العودة ومواصلة مشواره مع الفريق.

وتأتي عودة السعيد بالتزامن مع استئناف الزمالك تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة، عقب انتهاء معسكر الفريق في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يواصل معتمد جمال تجهيز المجموعة للموسم المقبل.

ويخوض الزمالك مباراة ودية أمام مودرن سبورت غدًا الأحد، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة، في تجربة يسعى الجهاز الفني لاستغلالها للوقوف على جاهزية اللاعبين، قبل ضربة البداية الرسمية أمام الاتحاد السكندري يوم 21 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

عبد الله السعيد الزمالك اخبار الزمالك نادي الزمالك تدريبات الزمالك الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

النصر

التشكيل المتوقع لـ النصر في مواجهة الفتح اليوم

يوسف بلايلي

مولودية الجزائر يصعّد أزمة بلايلي ويتمسك بعقده مع النادي

محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد