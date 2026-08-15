قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطابات عاجلة إلى برلمانات أوروبا بشأن سحب الاعتراف بدولة فلسطين
266 ألف طالب في المرحلة الثانية من التنسيق.. الكليات المتاحة علمي وآداب
العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن
الرطوبة 95.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم عن المعدلات الطبيعية
مؤشرات تنسيق الثانوية المرحلة الثانية 2026.. مفاجآت في الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي
موعد إعلان مناهج البكالوريا المصرية 2027 .. توضيح عاجل من التعليم
خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات
وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة..الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة في الأقصر وأسوان
التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: التوسع في دعم المزارعين وإتاحة فرص التمويل لمشروعات الإنتاج الحيواني والطاقة الشمسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في توفير فرص التمويل والتيسيرات اللازمة للمزارعين لتنفيذ المشروعات الزراعية والإنتاجية، بما يسهم في زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، استقبلت فريق العمل المركزي لمشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية "استار"، للتعريف بفرص التمويل المتاحة ودعم المزارعين والجمعيات الزراعية في تنفيذ المشروعات الإنتاجية.

جاء ذلك بحضور المهندس كريم إسماعيل، مسؤول التقييم والمتابعة بمشروع "استار"، والدكتور محمد السيد، المسؤول عن مكون الإقراض، والمهندس شريف مصطفى، مسؤول الإقراض، إلى جانب المهندس حمدي محمد خليل، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، والمهندس إيهاب رمسيس كامل، مدير المكتب الفني والحوكمة، والمهندس محمد علي محمد علي، مهندس إرشاد، ومحمد إمبارك، محاسب بمديرية الزراعة، وعدد من مسؤولي المديرية.

وأضاف اللواء محمد علوان أنه تم عقد لقاء مع عدد من المزارعين بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، لاستعراض برامج الإقراض المتاحة لتنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني وإنشاء محطات الطاقة الشمسية، والتعريف بآليات وشروط الحصول على التمويل للأفراد والجمعيات الزراعية ونظام الفائدة المتناقصة، فضلًا عن مناقشة فرص استفادة الجمعيات من القروض لتنفيذ مشروعات تخدم المزارعين.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق لتوصيل البرامج التمويلية إلى أكبر عدد من المزارعين، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لخفض تكاليف التشغيل، ودعم مشروعات الإنتاج الحيواني والأنشطة الزراعية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل مع المزارعين، فيما أعلن وفد "ستار" تنظيم لقاءات تعريفية أخرى بعدد من قرى المحافظة خلال الفترة المقبلة.

أسيوط محافظ أسيوط فرص التمويل المشروعات الزراعية استخدام الطاقة النظيفة الزراعة المشروعات الإنتاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

أطفال السودان يدفعون الثمن الأكبر للحرب وسط تصاعد الخسائر الإنسانية

ارشيفية

الدولار بكام ..أسعار صرف العملات اليوم السبت 15 اغسطس

صورة ارشيفية

اليمن: الحوثيون استهدفوا ميناء المخا بـ6 صواريخ باليستية

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد