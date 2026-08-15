محافظ أسيوط: التوسع في دعم المزارعين وإتاحة فرص التمويل لمشروعات الإنتاج الحيواني والطاقة الشمسية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في توفير فرص التمويل والتيسيرات اللازمة للمزارعين لتنفيذ المشروعات الزراعية والإنتاجية، بما يسهم في زيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم، ودعم التنمية الزراعية المستدامة، مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، استقبلت فريق العمل المركزي لمشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية "استار"، للتعريف بفرص التمويل المتاحة ودعم المزارعين والجمعيات الزراعية في تنفيذ المشروعات الإنتاجية.

جاء ذلك بحضور المهندس كريم إسماعيل، مسؤول التقييم والمتابعة بمشروع "استار"، والدكتور محمد السيد، المسؤول عن مكون الإقراض، والمهندس شريف مصطفى، مسؤول الإقراض، إلى جانب المهندس حمدي محمد خليل، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، والمهندس إيهاب رمسيس كامل، مدير المكتب الفني والحوكمة، والمهندس محمد علي محمد علي، مهندس إرشاد، ومحمد إمبارك، محاسب بمديرية الزراعة، وعدد من مسؤولي المديرية.

وأضاف اللواء محمد علوان أنه تم عقد لقاء مع عدد من المزارعين بقاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، لاستعراض برامج الإقراض المتاحة لتنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني وإنشاء محطات الطاقة الشمسية، والتعريف بآليات وشروط الحصول على التمويل للأفراد والجمعيات الزراعية ونظام الفائدة المتناقصة، فضلًا عن مناقشة فرص استفادة الجمعيات من القروض لتنفيذ مشروعات تخدم المزارعين.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق لتوصيل البرامج التمويلية إلى أكبر عدد من المزارعين، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لخفض تكاليف التشغيل، ودعم مشروعات الإنتاج الحيواني والأنشطة الزراعية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل مع المزارعين، فيما أعلن وفد "ستار" تنظيم لقاءات تعريفية أخرى بعدد من قرى المحافظة خلال الفترة المقبلة.