بالمشاركة المجتمعية.. محافظ أسيوط يتفقد استكمال تطوير وتجميل ميدان القناطر بالوليدية

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال استكمال تطوير وتجميل ميدان القناطر بالوليدية بالمدخل الشرقي لمدينة أسيوط، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، والوقوف على مستوى الأعمال الجاري تنفيذها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والمحاور والمداخل الرئيسية، وتحسين الصورة البصرية وتعزيز الهوية الجمالية للمدينة، بالاعتماد على المشاركة المجتمعية كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التطوير.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام للمحافظة، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط.

وتابع محافظ أسيوط أعمال التطوير والتجميل بالميدان، واستمع إلى شرح حول مراحل التنفيذ، والتي تضمنت تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، إلى جانب التوسع في زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة وزيادة المسطحات الخضراء، بما يعزز المشهد الحضري ويمنح المنطقة طابعًا جماليًا مميزًا يتناسب مع موقعها المطل على نهر النيل.

ووجه المحافظ برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بالميدان والمنطقة المحيطة، مع مراعاة الدمج بين الكفاءة الوظيفية والبعد الجمالي، واختيار وحدات الإضاءة وتوزيعها بما يبرز عناصر التطوير والتنسيق العام، ويضفي مظهرًا حضاريًا مميزًا خلال الفترة المسائية، فضلًا عن تحسين الرؤية وتعزيز السيولة المرورية.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لتطوير وتجميل الميادين والمحاور الرئيسية من خلال توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، بما يسهم في توحيد الهوية البصرية لأسيوط وزيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة البيئة العمرانية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يعكس تكامل جهود الأجهزة التنفيذية مع المجتمع المدني ورجال الأعمال في دعم مسيرة التنمية.

وأوضح المحافظ أن مساهمات المؤسسات المختلفة والمجتمع المدني ورجال الأعمال في تنفيذ مشروعات التطوير تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المجتمعية، حيث تسهم في إنجاز الأعمال دون تحميل موازنة المحافظة أعباءً إضافية، بما يتيح توجيه الموارد إلى القطاعات والخدمات ذات الأولوية، مع الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وشدد محافظ أسيوط على سرعة استكمال الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، والالتزام بأعلى معايير الجودة، مع استمرار الاهتمام بأعمال الصيانة والتشجير وتنظيم الحركة المرورية، بما يحقق الاستدامة ويعزز المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ عددًا من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الحفاظ على أعمال التطوير والمسطحات الخضراء مسؤولية مشتركة، لضمان استدامتها وتحقيق أقصى استفادة منها لخدمة أهالي المحافظة.