محافظ أسيوط يتفقد رصف وتطوير شوارع وتفرعات بمنطقة سيد

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أعمال رصف وتطوير عدد من الشوارع والتفرعات بمنطقة سيد بحي غرب مدينة أسيوط، بإجمالي أطوال تبلغ 450 مترًا طوليًا، وذلك ضمن خطة ترميم وصيانة ورفع كفاءة الشوارع بحيي شرق وغرب، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وأيمن محروس، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والمهندس محمود صلاح، مدير تنفيذ الأعمال بحيي شرق وغرب، ومسئولي الشركة المنفذة.

حيث تابع المحافظ أعمال فرد الطبقة السطحية الأسفلتية بعدد من الشوارع والتفرعات بمنطقة سيد، والتي تشمل أعمال الرصف والتطوير بإجمالي 450 مترًا طوليًا، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز وموقف الأعمال الجاري تنفيذها، والتي تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين السيولة المرورية بالمنطقة.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، والتأكد من تطبيق المواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة وفقًا للمواصفات والكود المصري لأعمال الطرق، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال قبل الانتهاء منها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات الرصف والتطوير بمختلف أحياء ومدن ومراكز المحافظة، للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن أعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين البنية الأساسية ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، بما يحقق سهولة الحركة ويعزز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها لتطوير الطرق وفقًا للأولويات واحتياجات المناطق، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة إنجاز الأعمال ومراعاة جودة التنفيذ، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد والاعتمادات المخصصة لأعمال الرصف والتطوير، ويضمن استدامة المشروعات وتحسين كفاءة الطرق لخدمة المواطنين.