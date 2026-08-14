طقس مصر اليوم | أجواء شديدة الحرارة واضطراب بالملاحة وفرص لأمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة رطباً ليلاً.

الطقس اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الحرارة العظمى المتوقعة في الظل على القاهرة الكبرى تسجل 37 درجة مئوية، بينما تبلغ المحسوسة 39 درجة جراء ارتفاع نسب الرطوبة.

وشهد الطقس صباحا، نشاط شبورة مائية صباحية، حيث تتكون الشبورة المائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ويشهد الطقس اليوم، فرصًا لسقوط الأمطار، تتهياء فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريباً على مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد بنسبة ضعيفة جداً (نحو 10%) إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

كما يشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح والأتربة، حيث تنشط الرياح أحياناً بسرعات تتراوح بين (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً بالمناطق المكشوفة. وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر.

ويشهد الطقس اليوم، اضطرابًا في حركة الشواطئ، حيث تنشط الرياح على بعض الشواطئ البحرية (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين (1.5 إلى 2) متر.

أما عن درجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى 37° | المحسوسة 39° (الوجه البحري: العظمى 36° | المحسوسة 38°)

الرطوبة: العظمى ليلاً (83-88%) | الصغرى نهاراً (35-40%)

السواحل الشمالية الغربية والشرقية:

العظمى 32° - 33° | المحسوسة 36° - 37°

الرطوبة: العظمى ليلاً (90-96%) | الصغرى نهاراً (50-55%)

شمال الصعيد:

العظمى 39° | المحسوسة 41°

الرطوبة: العظمى ليلاً (55-65%) | الصغرى نهاراً (20-30%)

جنوب الصعيد:

العظمى 42° | المحسوسة 43°

الرطوبة: العظمى ليلاً (30-35%) | الصغرى نهاراً (10-15%)

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة النشرات بانتظام.