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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أثناء عبورها باتجاه الخارج.. استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغًا عن تعرّض ناقلة نفط للاستهداف بواسطة مركبة جوية غير مأهولة أثناء عبورها باتجاه الخارج من مضيق هرمز.

وفي وقت سابق؛ أكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، يوم الخميس أنه لا يمكن لأي سفينة العبور الآمن من مضيق هرمز دون إذن وإشراف إيران.

وقال إن ادعاءات واشنطن الواهية بشأن حركة السفن بصورة طبيعية عبر هرمز ليست سوى أكاذيب، ونؤكد بأن مضيق هرمز لا يزال يخضع لسيطرتنا.

كما أكد قائد قوات الباسيج حسين ‌طائب ​إن مضيق هرمز “ مازال تحت سيطرة ​وإدارة إيران” وذلك بحسب ماذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

جاءت تلك التصريحات بعد يوم ⁠من كتابة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب على منصته ​تروث سوشال أن الولايات المتحدة لديها "سيطرة كاملة" على هذا الممر المائي ​الاستراتيجي.

وقال طائب إن الولايات ​المتحدة سعت إلى تقويض ما وصفه ‌بشعبية ⁠الجمهورية الإسلامية في المنطقة عبر شن حرب أخرى في مضيق هرمز لكنها مُنيت ​بالهزيمة ​مرة ⁠أخرى رغم إعلانها أن إيران لا تملك ​سلاح جو ولا بحرية.

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية مضيق هرمز مقر خاتم الأنبياء قوات الباسيج إيران

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