مصر تدين استهداف سفينتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات اليوم (الجمعة) الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأكدت مصر -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج- تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وشددت مصر على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.