موعد والقنوات الناقلة لمباراة ناشفيل وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

يستضيف ملعب جيوديس بارك مواجهة قوية تجمع بين ناشفيل وإنتر ميامي، فجر الأحد 16 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم.



يدخل إنتر ميامي المباراة بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول ترتيب القسم الشرقي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة جمعها من 18 مباراة، بينما يخوض ناشفيل اللقاء متصدرًا الترتيب برصيد 40 نقطة من العدد نفسه من المباريات.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل تقارب النقاط بينهما، إذ يسعى ناشفيل للحفاظ على صدارته وتوسيع الفارق مع إنتر ميامي، بينما يأمل الأخير في تحقيق الفوز والاقتراب من قمة الترتيب.



وعلى صعيد النقل التلفزيوني، لا توجد قناة عربية تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الأمريكي، بينما يمكن متابعة مباراة ناشفيل وإنتر ميامي عبر الإنترنت من خلال تطبيق Apple TV.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة فجر الأحد على ملعب جيوديس بارك، في تمام الساعة 3:30 فجرًا بتوقيت السعودية و4:30 فجرًا بتوقيت الإمارات.



وتتجه الأنظار إلى المواجهة باعتبارها واحدة من أبرز مباريات الجولة، في ظل الصراع المباشر على صدارة القسم الشرقي، ورغبة كل فريق في حصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفه في جدول الترتيب.