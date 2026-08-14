صحة الوادي الجديد تكثف جولاتها الميدانية وفرق الحوكمة بالمنشآت الطبية

​تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ جولاتها الميدانية والمكثفة على مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور حسام صفوت، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد.

​وأكدت مديرية الصحة بالوادي الجديد أن الجولات التفقدية تنفذها فرق الإشراف والمتابعة الميدانية، إلى جانب الفرق الفنية المتخصصة وفرق الحوكمة والمراجعة الداخلية، بهدف متابعة انتظام سير العمل، والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ورصد أي أوجه قصور والعمل على تلافيها بصورة عاجلة.

​وشملت الجولات الميدانية عدداً من المنشآت والمراكز الصحية الحيوية بالخارجة، من بينها: المعمل الإقليمي للمياه والأغذية، رعاية طفل الخارجة، مستشفى الحميات بالخارجة، مستشفى الصدر بالخارجة، وعيادة 25 يناير.

​وركزت أعمال المرور والمتابعة على مراجعة الجوانب الفنية وفقاً لطبيعة الخدمات المقدمة بكل منشأة، وتحقيق الانضباط الإداري وانتظام النوبتجيات وأعمال التسليم والتسلم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى ومستوى النظافة، وتأمين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات التشغيلية، وضمان انتظام تواجد الأطقم الطبية والفنية.

​كما قامت فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية برصد الملاحظات، وتقييم مدى الالتزام بالمعايير والإجراءات، مع وضع وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فوراً ومتابعة إغلاق الملاحظات لضمان عدم تكرارها، تأكيداً على شعار المديرية: "المريض والمصاب أولاً.. لأجل خدمة صحية آمنة وفعالة لأبناء الوادي الجديد".