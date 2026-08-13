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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بوجاتي DIVO بقوة 1479 حصانا وسرعات هائلة.. صور

بوجاتي DIVO
بوجاتي DIVO
صبري طلبه

ارتبط اسم بوجاتي على مدار تاريخها بتطوير سيارات ذات طابع رياضي وأداء مرتفع، ونجحت العلامة الفرنسية في تقديم مجموعة من الطرازات التي أصبحت جزءًا من تاريخ صناعة السيارات الخارقة، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة بوجاتي DIVO، التي جاءت ضمن السيارات ذات الإنتاج المحدود.

محرك بوجاتي DIVO بقوة 1479 حصانًا 

تعتمد بوجاتي DIVO على محرك احتراق داخلي مكون من 16 أسطوانة بتوزيعW16 ، وتبلغ سعته 8.0 لتر، مع أربعة شواحن توربينية، ولا تستخدم السيارة منظومة هجينة، إذ تعتمد بصورة كاملة على محرك الاحتراق الداخلي لتوليد القوة.

 بوجاتي DIVO 

ويصل الناتج الأقصى للمحرك إلى 1479 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر، وترتبط منظومة المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD. ويعمل هذا التكوين على نقل القوة إلى العجلات .

 بوجاتي DIVO 

سرعة قصوى تبلغ 380 كم في الساعة

تظهر أرقام الأداء الجانب الأكثر وضوحًا في مواصفات DIVO، إذ تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 380 كم في الساعة، كما تستطيع الانتقال من الثبات إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط، وهو رقم يعكس طبيعة السيارة التي تنتمي إلى فئة الهايبر كار الخارقة.

 بوجاتي DIVO 

هيكل وأبعاد سيارة بوجاتي DIVO

يبلغ طول بوجاتي DIVO نحو 4,630 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2,036 ملم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,212 ملم، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,711 ملم، ويصل وزن السيارة من دون ركاب إلى 2,002 كجم.

وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعتمد على تقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وتحصل العجلات الأمامية على جنوط بقياس 20 بوصة، بينما ترتفع القياسات في الخلف إلى 21 بوصة.

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