شهد محور 30 يونيو حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا، بينهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وتم الدفع بالمصابين إلى مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعرض المصابون لإصابات متفرقة تنوعت بين آلام بالظهر والركبة والذراع والقدم والبطن، إلى جانب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتبين أن المصابين هم: أحمد صلاح عبد الودود، 18 عامًا، مصاب بألم بالركبة اليمنى وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رمضان عبد السميع، 8 أعوام، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد سامر أحمد حسني، 24 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم أحمد محمد، 26 عامًا، مصاب بألم بالركبة اليسرى.

بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو

كما أصيب أحمد حسن فاروق، 29 عامًا، بألم بالقدم اليمنى، ومحمد صلاح عبد الودود، 16 عامًا، بألم بالظهر والذراع الأيسر، وأحمد إبراهيم رمضان، 27 عامًا، بألم بالظهر، وعلاء شحته أحمد، 33 عامًا، بألم بالذراع الأيمن، وأحمد صبحي أحمد، 35 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم.

وشملت قائمة المصابين محمد السيد حسن، 22 عامًا، مصابًا بألم بالبطن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد شوقي أحمد، 34 عامًا، مصابًا بألم بالذراع الأيمن وسحجات، ورمضان عبد السميع متولي، 47 عامًا، مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد سامح رفعت، 19 عامًا، مصابًا بألم بالظهر، والسيد رأفت سليمان، 17 عامًا، مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم شوقي أحمد، 43 عامًا، مصابًا بألم بالذراع الأيسر، والسيد شحاته عبد الغني، 45 عامًا، مصابًا بآلام متفرقة بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى 30 يونيو، حيث خضعوا للفحوصات الطبية والأشعات اللازمة، شملت الأشعة المقطعية والسونار، وجار تقديم الرعاية الطبية لهم ومتابعة حالتهم الصحية.