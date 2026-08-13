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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بورسعيد لفريق عمل المستشفى: سطرتم ملحمة في وقت وجيز

رئيس جامعة بورسعيد .. وقريبًا نحتفل باعتماد المستشفى الجامعي ونقدمها هدية لأهالينا ببورسعيد والمحافظات المجاورة
رئيس جامعة بورسعيد .. وقريبًا نحتفل باعتماد المستشفى الجامعي ونقدمها هدية لأهالينا ببورسعيد والمحافظات المجاورة
محمد الغزاوى

التقى الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، بقيادات وفرق ومجموعات العمل بمستشفى جامعة بورسعيد، تقديرًا لما بذلوه من جهود استثنائية خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في الوصول بالمستشفى إلى أعلى درجات الجاهزية والتطوير، وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة سناء عبد العظيم، عميد كلية التمريض، والأستاذة الدكتورة أسماء نبيل، المدير التنفيذي لمستشفى جامعة بورسعيد والأستاذة سامية المصيلحى أمين عام الجامعة.
 

وأكد رئيس جامعة بورسعيد، خلال اللقاء، أن ما تحقق داخل المستشفى الجامعي خلال فترة وجيزة يمثل ملحمة حقيقية سطرها أبناء الجامعة بإخلاصهم وتفانيهم وعملهم المتواصل، مشيدًا بما بذلته فرق العمل من قيادات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وإداريين وفنيين وجميع العاملين بالمستشفى، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا من خلال روح الفريق الواحد والتكاتف والتعاون بين الجميع.
 

رئيس جامعة بورسعيد .. وقريبًا نحتفل باعتماد المستشفى الجامعي ونقدمها هدية لأهالينا ببورسعيد والمحافظات المجاورة

وقال الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح إن الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية جعلت مستشفى جامعة بورسعيد تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التميز والجودة، وأن الجميع أصبح على موعد قريب مع الاحتفال باعتماد المستشفى الجامعي، مؤكدًا أن هذا الاعتماد سيكون تتويجًا لجهود جميع المشاركين في مسيرة التطوير.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفى جامعة بورسعيد لم تعد مجرد منشأة طبية، وإنما أصبحت أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية في بورسعيد، مؤكدًا أن الجامعة تعمل بكل إمكاناتها من أجل تقديم خدمة طبية تليق بأهالي بورسعيد والمحافظات المجاورة، وأن الوصول إلى الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تقديم نموذج طبي جامعي متكامل قائم على الجودة والتميز.

وثمّن رئيس الجامعة ما شهده المستشفى خلال الفترة الأخيرة من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجهيزات وافتتاحات جديدة لعدد من الأقسام الطبية المهمة، مؤكدًا أن هذه الجهود كان لها أثر واضح في الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية ورفع جاهزية المستشفى لاستقبال المواطنين.

وأكد أن الزيارة المهمة التي قام بها الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والوفد المرافق له إلى مستشفى جامعة بورسعيد، وما أبداه من إشادة بمستوى الجهد المبذول داخل المستشفى، يمثل شهادة مهمة على ما تحقق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن إشادة الهيئة بجهود قيادات المستشفى والأطباء والتمريض والإداريين والفنيين والتجهيزات والتطويرات الجديدة تؤكد أن المستشفى تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات الجودة والاعتماد.
 

كما أشاد رئيس الجامعة بالدور المحوري الذي قامت به كليات القطاع الصحي بجامعة بورسعيد في دعم المستشفى الجامعي، مؤكدًا أن ما وصلت إليه المستشفى من مستوى مشرف هو نتاج تكامل حقيقي بين مختلف مكونات القطاع الصحي بالجامعة.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور إيهاب الحنفي، عميد كلية الطب، ولعمداء ووكلاء كليات القطاع الصحي، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، على جهودهم ودورهم الفعال في دعم المستشفى وإظهارها بالصورة المشرفة التي تليق بجامعة بورسعيد.

كما أشاد بالدور الكبير الذي قامت به الأستاذة الدكتورة أسماء نبيل، المدير التنفيذي لمستشفى جامعة بورسعيد، وفريق العمل المعاون لها، وما بذلوه من جهد متواصل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الإدارة الواعية وروح الفريق كانتا من أهم عوامل النجاح في تحقيق هذا التطور المتسارع.
وشدد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل بنفس الروح والإصرار، وصولًا إلى استكمال جميع متطلبات الاعتماد، مؤكدًا أن جامعة بورسعيد أصبحت قريبة من تحقيق هذا الهدف الذي سيكون إنجازًا يضاف إلى سجل الجامعة، وثمرة طبيعية لتكاتف جميع أبنائها.

واختتم رئيس الجامعة حديثه بالتأكيد على أن اعتماد مستشفى جامعة بورسعيد سيكون هدية الجامعة لأهالينا في بورسعيد والمحافظات المجاورة، وأن الجامعة ستواصل تسخير إمكاناتها البشرية والعلمية والطبية لخدمة المجتمع، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، بما يحقق رسالتها ودورها المجتمعي في خدمة المواطنين.

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