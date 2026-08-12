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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن البنك الأصفر بحي الزهور

تطوير شامل لـ32 عمارة بمساكن البنك الأصفر .. ورفع كفاءة البنية التحتية والمسطحات الخضراء
تطوير شامل لـ32 عمارة بمساكن البنك الأصفر .. ورفع كفاءة البنية التحتية والمسطحات الخضراء
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ميدانيًا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن البنك الأصفر بحي الزهور، والتي تضم 32 عمارة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

رافق المحافظ خلال الجولة فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، والمهندسة أمل الألفي، رئيس وحدة التنمية الحضرية بالديوان العام

تطوير شامل لـ32 عمارة بمساكن البنك الأصفر .. ورفع كفاءة البنية التحتية والمسطحات الخضراء

وتابع المحافظ مستجدات أعمال التطوير الشامل بالمساكن، والتي تتضمن رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير المسطحات الخضراء، وأعمال الإضاءة، ورفع كفاءة نوازل الصرف الصحي وغرف التفتيش، إلى جانب أعمال دهان ورفع كفاءة واجهات العمارات، بما يحقق نقلة حضارية متكاملة بالمنطقة.

ووجه المحافظ خلال جولته بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال، مع تكثيف معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة لمراحل التطوير، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمستويات الجودة المطلوبة بما يضمن تحقيق أفضل استفادة للمواطنين. 

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال رفع كفاءة وتطوير مساكن عمر المنخفض بحي الزهور، مشددًا على أهمية سرعة إنجاز الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت، بما يساهم في تحسين البيئة السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة. 

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير التي يشهدها حي الزهور تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين البنية التحتية والخدمات والمظهر العام، بما يعكس طفرة تنموية جديدة تشهدها المحافظة، واستمرارًا للجهود المكثفة لتطوير المناطق السكنية التي تحتاج إلى رفع كفاءة وتحسين مستوى المعيشة بها. 

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حى الزهور

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