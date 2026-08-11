تموين بورسعيد يضبط 60 كجم أغذية فاسدة داخل سوبر ماركت بحي الزهور

تواصلت الحملات الرقابية الحازمة فى محافظة بورسعيد للتصدّي للغش التجاري وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتنفيذًا لتوجيهات محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني مسعد صقر وكيل المديرية؛

تفاصيل الضبطية بنطاق حي الزهور

شنّت إدارة تموين غرب بورسعيد حملة تفتيشية موسعة استهدفت الأنشطة والمحال التجارية ومحلات السوبر ماركت بدائرة حي الزهور، بالتنسيق والاشتراك الميداني مع مديرية الطب البيطري ببورسعيد.

تموين غرب بورسعيد يواصل ضرباته لحماية المستهلك ويحرز أغذية فاسدة ومتغيرة الخواص داخل سوبر ماركت شهير

وقد قاد الحملة التموينية هاني شاكر مدير إدارة تموين غرب، و حاتم ماهر كبير المفتشين بالإدارة، بالتنسيق والاشتراك مع الدكتور أمجد يسري مدير إدارة التفتيش بمديرية الطب البيطري.

وأسفر التفتيش الميداني داخل أحد محال السوبر ماركت عن ضبط كمية تقدر بنحو ٦٠ كجم من الدجاج المجمد والكبد والقوانص.

و بالمعاينة والفحص الظاهري بالتنسيق مع الطب البيطري، تبين ظهور تغيرات شديدة في الخواص الطبيعية للمضبوطات وانبعاث روائح غير كريهة منها، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.

حيث تُعد هذه الواقعة مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخـاص بقمع الغش والتدليس وحماية جمهور المستهلكين.

و تم التحفظ الكامل على كافة الكميات المضبوطة وإعدام الوسائل المعدّة لترويجها، وتم تحرير المحضر القانوني اللازم حيال صاحب المنشأة والمحوز للمضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، تأكيدًا على استمرار الحملات اليومية لضمان سلامة الغذاء المطروح بالأسواق.