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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بورسعيد يضبط 49.5 كجم فراخ متبلة مجهولة المصدر

الدعم وصحة المواطن خط أحمر
الدعم وصحة المواطن خط أحمر
محمد الغزاوى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد رئاسة محمد حلمي حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومنافذ توزيع السلع والمنشآت الغذائية، تحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة.

واستهدفت الحملات إحكام الرقابة على تداول السلع المدعمة، والتصدي لأي محاولات للتربح غير المشروع من الدعم المخصص للمواطنين، إلى جانب التأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالمنشآت والمحال، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم

 ضبط مخالفات للتربح من الدعم والسلع المدعمة

قاد إحدى الحملات أحمد العربي، مدير إدارة الرقابة المركزية، ومحمد السحراوي، رئيس الرقابة المركزية، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط سيارة ربع نقل تقوم بتوزيع وبيع أسطوانات بوتاجاز تجارية دون الحصول على التصريح اللازم من مديرية التموين، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، بما قد يؤدي إلى بيعها بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد البدالين التموينيين بنطاق حي الزهور، لقيامه – وفقًا للواقعة المحررة – بتجميع بطاقات تموينية والاستيلاء على السلع التموينية المدعمة بقصد التربح والاستيلاء على الدعم المخصص للمواطنين، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير 4 محاضر ضد مخابز سياحية ومخابز لإنتاج الخبز الفينو، لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة.

 الرقابة التموينية ببورفؤاد تتدخل.. وضبط 49.5 كجم فراخ متبلة مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص

وفي إطار تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، شنت إدارة تموين بورفؤاد حملة مكبرة بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والالتزام بالاشتراطات واللوائح المنظمة

وتشكلت الحملة برئاسة محمد سعيد، مدير إدارة تموين بورفؤاد، وياسمين الطوخي، رئيس الرقابة التموينية ببورفؤاد، وبالاشتراك مع المهندس أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندسة إيمان طارق والمهندسة منة الله ثابت، مفتشي الهيئة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 11 كيسًا من الفراخ المقطعة والمتبلة، بإجمالي وزن يقارب 49.5 كجم، داخل إحدى الثلاجات الخاصة بالمعمل التابع لأحد المحال الشهيرة لإعداد السندوتشات السريعة ببورفؤاد.

وبالفحص الفني بمعرفة مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تبين أن المضبوطات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات توضح المصدر أو تاريخي الإنتاج والانتهاء، فضلًا عن وجود تغير في الخواص الطبيعية من حيث القوام وتهتك واضح في الأنسجة العضلية، وفقًا للتقرير الفني للجنة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة.

 حملات مستمرة لحماية المواطن

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية ومنافذ توزيع السلع، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو الدعم التمويني أو سلامة الغذاء.

وتشدد الأجهزة الرقابية على أن الدعم التمويني حق للمواطن وأموال الدعم أمانة، وأنه لن يتم السماح بأي محاولات لجمع البطاقات التموينية أو الاستيلاء على السلع المدعمة أو الاتجار فيها بالمخالفة للقانون، كما لن يتم التهاون مع أي منشأة تقوم بتداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

 واهابت مديرية التموين بالمواطنين عدم تسليم بطاقاتهم التموينية لأي شخص، والإبلاغ عن أي محاولات للتلاعب بالدعم أو استغلاله، وكذلك الإبلاغ عن أي منتجات غذائية يشتبه في عدم سلامتها.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

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