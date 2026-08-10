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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المركز الإعلامي للأرصاد الجوية يكشف تفاصيل طقس الاثنين 10 أغسطس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، موضحًا أن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بنحو 2 إلى 4 درجات.

وقال القياتي إن الطقس اليوم يشهد فرصًا ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة قد يصاحبه فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على بعض المناطق.

وأضاف أن الشبورة المائية تنتشر على بعض الطرق والمناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور.

وأشار إلى نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على مناطق من السواحل الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأوضح أن نشاط الرياح يؤثر كذلك على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما يتراوح بين 1.5 و2 متر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 37 درجة والصغرى 25.

العاصمة الإدارية: العظمى 38 درجة والصغرى 24.

6 أكتوبر: العظمى 37 درجة والصغرى 25.

الإسكندرية: العظمى 33 درجة والصغرى 23.

العلمين: العظمى 32 درجة والصغرى 24.

مطروح: العظمى 31 درجة والصغرى 25.

بنها: العظمى 37 درجة والصغرى 25.

دمنهور: العظمى 36 درجة والصغرى 24.

المنصورة: العظمى 36 درجة والصغرى 24.

طنطا: العظمى 34 درجة والصغرى 24.

السويس: العظمى 37 درجة والصغرى 25.

موجة حارة تضرب البلاد

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، أوضح محمود القياتي أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من غد الثلاثاء وحتى مطلع الأسبوع المقبل، مع زيادة في درجات الحرارة تتراوح بين 3 و4 درجات، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشار إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة يرجع إلى التأثر بمنخفض الهند الموسمي، بالتزامن مع كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من البحر المتوسط، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس اليوم الاثنين الطقس اليوم

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