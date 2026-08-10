بعد الاهتمام بـ أحمد فتوح .. الفتح السعودي يضم ظهير أيسر أهلى جدة

أعلن نادي الفتح السعودي عن التعاقد مع عبد الإله الخيبري، من أهلى جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ضمن استعدادات الموسم الجديد 2026-27.

جاء تعاقد الفتح مع عبد الإله الخيبري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، لتدعيم الجبهة اليسرى وضمن صفقة نايف مسعود لاعب الوسط الذي انتقال للأهلي.

ياتى ذلك بعد ارتباط اسم الفتح السعودي بضم أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

الزمالك يتمسك بـ أحمد فتوح

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك من استمراره مع الفريق بعد التقارير الصحفية التي تؤكد وجود اهتمام سعودي بضمه في الصيف الجاري

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : تقرير سعودي أشار لاهتمام نادي الفتح بضم أحمد فتوح بعد التألق في الموسم الماضي وخلال منافسات بطولة كأس العالم مع منتخب مصر.

وواصل: يستحيل تفريط الزمالك في أحمد فتوح خلال الفترة الحالية ، الأمر منتهى تماما نظرا للحاجه الفنية الكبيرة له خصوصا بعد إيقاف القيد.