«الصحة»: فحص 22.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تمكنت من فحص 22 مليونًا و599 ألفًا و788 مواطنًا، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الأرقام التي حققتها المبادرة تعكس تحولًا في استراتيجية وزارة الصحة من التعامل مع المرض بعد ظهور أعراضه إلى الاعتماد على الوقاية والكشف المبكر وإدارة المرض قبل حدوث مضاعفات.

خدمات وفحوصات مجانية للمواطنين

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن جميع الخدمات الطبية والفحوصات وصرف الأدوية والمتابعة الدورية ضمن المبادرة تقدم للمواطنين مجانًا بالكامل.

وأضاف أن هذه الخدمات تتاح من خلال شبكة واسعة للرعاية الصحية الأولية تضم أكثر من 5400 وحدة صحية ومركز لطب الأسرة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية، وتقليل الأعباء المادية والجسدية، خاصة عن الفئات غير القادرة.

أمراض مزمنة قد تتطور دون أعراض

وأوضح عبد الغفار أن المبادرة تركز بصورة أساسية على الكشف عن الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها ارتفاع ضغط الدم والسكري والاعتلال الكلوي، نظرًا إلى أن هذه الأمراض قد تظل لفترات طويلة دون ظهور أعراض واضحة على المصاب.

وأكد أن تأخر اكتشاف الأمراض المزمنة يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدتها وظهور مضاعفات تؤثر على صحة المريض، فضلًا عن ارتفاع تكلفة العلاج وصعوبة السيطرة على المرض في مراحل متقدمة.

في المقابل، يساعد الكشف المبكر، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، على اكتشاف المرض في مراحله الأولى، والتدخل الطبي المناسب، بما يساهم في الحد من المضاعفات وحماية أعضاء الجسم المختلفة.

الفئات المستهدفة من المبادرة

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة، أوضح المتحدث الرسمي أن المبادرة تستهدف بشكل رئيسي المواطنين فوق سن 40 عامًا، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

وأكد في الوقت نفسه أن المبادرة لا تقتصر على هذه الفئة العمرية، داعيًا الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا ممن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالأمراض المزمنة إلى الاستفادة من خدمات الفحص المجاني.

وأشار إلى أن عوامل الخطورة تشمل التدخين، أو وجود تاريخ مرضي عائلي للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، مؤكدًا أهمية إجراء الفحوصات للاطمئنان على الحالة الصحية واكتشاف أي مشكلة في وقت مبكر.