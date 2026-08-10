قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
بعد قرار الاستغناء عنه.. وكيل سيف جعفر يكشف موقف اللاعب من الزمالك
إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة مساومة في أي مفاوضات مستقبلية
قيام الليل قبل الفجر.. اغتنم فضلها وثوابها بأقل عدد ركعات
فض الأحراز في محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج.. السبت
الفرق بين محضر سرقة التيار ومخالفة شروط التعاقد
كلية طب تعلن القبول بمجموع 50% فقط في مصر.. ما القصة؟
عقب استهداف خزان وقود.. مؤسسة النفط في ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الصحة»: فحص 22.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تمكنت من فحص 22 مليونًا و599 ألفًا و788 مواطنًا، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الأرقام التي حققتها المبادرة تعكس تحولًا في استراتيجية وزارة الصحة من التعامل مع المرض بعد ظهور أعراضه إلى الاعتماد على الوقاية والكشف المبكر وإدارة المرض قبل حدوث مضاعفات.

خدمات وفحوصات مجانية للمواطنين

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن جميع الخدمات الطبية والفحوصات وصرف الأدوية والمتابعة الدورية ضمن المبادرة تقدم للمواطنين مجانًا بالكامل.

وأضاف أن هذه الخدمات تتاح من خلال شبكة واسعة للرعاية الصحية الأولية تضم أكثر من 5400 وحدة صحية ومركز لطب الأسرة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية، وتقليل الأعباء المادية والجسدية، خاصة عن الفئات غير القادرة.

أمراض مزمنة قد تتطور دون أعراض

وأوضح عبد الغفار أن المبادرة تركز بصورة أساسية على الكشف عن الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها ارتفاع ضغط الدم والسكري والاعتلال الكلوي، نظرًا إلى أن هذه الأمراض قد تظل لفترات طويلة دون ظهور أعراض واضحة على المصاب.

وأكد أن تأخر اكتشاف الأمراض المزمنة يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدتها وظهور مضاعفات تؤثر على صحة المريض، فضلًا عن ارتفاع تكلفة العلاج وصعوبة السيطرة على المرض في مراحل متقدمة.

في المقابل، يساعد الكشف المبكر، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، على اكتشاف المرض في مراحله الأولى، والتدخل الطبي المناسب، بما يساهم في الحد من المضاعفات وحماية أعضاء الجسم المختلفة.

الفئات المستهدفة من المبادرة

وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة، أوضح المتحدث الرسمي أن المبادرة تستهدف بشكل رئيسي المواطنين فوق سن 40 عامًا، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

وأكد في الوقت نفسه أن المبادرة لا تقتصر على هذه الفئة العمرية، داعيًا الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا ممن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالأمراض المزمنة إلى الاستفادة من خدمات الفحص المجاني.

وأشار إلى أن عوامل الخطورة تشمل التدخين، أو وجود تاريخ مرضي عائلي للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، مؤكدًا أهمية إجراء الفحوصات للاطمئنان على الحالة الصحية واكتشاف أي مشكلة في وقت مبكر.

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان الأمراض المزمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

تنسيق الجامعات

ننشر قائمة الكليات الشاغرة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

ميسي

ميسي يؤجل عودته إلى أمريكا بعد وداع والده.. تفاصيل الساعات الأخيرة في روزاريو

جابرييل جيسوس

جابرييل جيسوس يفتح الباب أمام نابولي.. والدوري الإيطالي على رأس رغباته

الزمالك

الزمالك يجدد تعاقد عبد الرحمن الشحات لتدعيم فريق الطائرة

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

بطائرات مسيرة.. سرقة 70 شعارا من سيارات فولكسفاجن ‏بلندن

شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن
شعارا من سيارات فولكسفاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد