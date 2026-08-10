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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المولد النبوي 2026.. موعد الإجازة الرسمية وحقيقة ترحيلها إلى الخميس

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتزايد معدلات البحث عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026، بالتزامن مع اقتراب ذكرى المولد النبوي، وسط تساؤلات من المواطنين حول موعد العطلة الرسمية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وما إذا كانت الإجازة ستوافق يوم المناسبة فلكيًا أم سيتم ترحيلها إلى يوم الخميس.

المولد النبوي الشريف

ووفقًا للحسابات الفلكية، تحل ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريًا يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، الموافق 12 ربيع الأول، فيما يظل الموعد الرسمي للإجازة مرتبطًا بالقرار الذي يصدر عن مجلس الوزراء وفقاً لما نقلته قناة الأولي المصرية.

موعد المولد النبوي 2026 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن ذكرى المولد النبوي الشريف توافق يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وهو الموعد المتوقع للمناسبة وفقًا للتقويم الهجري والحسابات الفلكية.

ويظل هذا الموعد استرشاديًا إلى حين اعتماد بداية شهر ربيع الأول رسميًا، بينما يتم تحديد موعد الإجازة للعاملين بالدولة من خلال القرار الحكومي الصادر في هذا الشأن.

هل إجازة المولد النبوي الخميس؟

وتعد مسألة ترحيل إجازة المولد النبوي إلى يوم الخميس من أبرز التساؤلات التي تشغل المواطنين خلال الفترة الحالية.

وبحسب الموعد الفلكي، توافق المناسبة يوم الأربعاء 26 أغسطس، إلا أن موعد الإجازة الرسمية قد يتغير وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء بشأن ترحيل الإجازات التي تقع خلال أيام الأسبوع.

المولد النبوي الشريف

وفي حال صدور قرار بترحيل الإجازة إلى الخميس 27 أغسطس 2026، يحصل العاملون على عطلة متصلة مع الإجازة الأسبوعية، إلا أن ذلك لم يُحسم رسميًا حتى الآن.

إجازة المولد النبوي للقطاع الحكومي

ويحصل العاملون في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفقًا للقرار الذي يصدر عن مجلس الوزراء.

ويحدد القرار النهائي ما إذا كانت الإجازة ستوافق يوم الأربعاء 26 أغسطس، أو سيتم ترحيلها إلى الخميس 27 أغسطس.

إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص

وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، تخضع الإجازة للضوابط والقرارات المنظمة التي تصدرها وزارة العمل، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وقد تقتضي طبيعة بعض الأنشطة استمرار العمل خلال الإجازات الرسمية، مع تطبيق القواعد القانونية الخاصة بحقوق العاملين في هذه الحالات.

موعد إجازة المولد النبوي 2026

ويمكن تلخيص الموقف حتى صدور القرار الرسمي في النقاط التالية:

موعد المولد النبوي فلكيًا: الأربعاء 26 أغسطس 2026.

التاريخ الهجري: 12 ربيع الأول 1448.

موعد الإجازة الرسمية: يحدد بقرار مجلس الوزراء.

الترحيل إلى الخميس: لم يُعلن رسميًا حتى الآن.

القطاع الخاص: يخضع لضوابط وقرارات وزارة العمل.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

وبعد انتهاء إجازة المولد النبوي، تتبقى خلال عام 2026 إجازة رسمية رئيسية أخرى، وهي عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 موعد العطلة الرسمية للعاملين

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