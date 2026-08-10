الشارع الحيران.. الحدود الإدارية في الجيزة تحرم شارع سعد عبد العظيم من الخدمات

يشتكي أهالي شارع سعد عبد العظيم في الجيزة، من تجاهل المسؤولين في المحليات من توفير خدمات البني التحتية الأساسية من صرف ورصف ونظافة، حيث يقع الشارع في نطاق الحدود الفاصلة بين منطقة تابعة لترعة المجنونة التابعة لحي بولاق الدكرور ومنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة.

وشهدت عدد من الشوارع في حي بولاق الدكرور وكذلك العجوزة أعمال تطوير الصرف الصحي، ورصف الشوارع ببلاط الانترلوك، إلا أن شارع سعد عبد العظيم غاب عن خطة المحليات، ويعاني من حالة إهمال واضحة، حيث انتشار القمامة في أرجائه، وطفح مياه الصرف الصحي، حيث لا تستوعب طاقة خطوط الصرف "التى نفذها الأهالي" كمية الضغط على الشبكة الأهلية.

ولم يكن بعيدا الشارع عن أعمال تطوير البني التحتية، حيث يجاور الشارع شارع 10 الذي تم تطويره ورصفه وبناء شبكة صرف صحي تتسع لكمية الضغط المتزايد، ورغم ذلك لم يقع شارع سعد عبد العظيم ضمن خطة التطوير، وبدأت تتراكم مياه الصرف الصحي، والقمامة مما يهدد حياة قاطنيه، وأصبح موطنا لفريزة القمامة والمدمنين، وهو ما دفع الأهالي للاستغاثة لتطوير الشارع خوفا على حياتهم وأسرهم.

يقول حسين السيد: منذ أكثر من عام بدأت أعمال تطوير المنطقة في شارع 8 وشارع 10 وتخيلنا أن الدور سيأتي على شارع سعد عبد العظيم الملاصق لهما، إلا أنه حين كان سيتم الرصف أبلغوا الناس المتواجدين بالشارع المسؤولين عن الرصف بأن الشارع ليس به صرف صحي حكومي وكل ما فيه مجرد بلوعات قام بتنفيذها الأهالي فيما بينهم، حينها فوجئوا بانسحاب الشارع من خطة الرصف.

يكمل أحمد عبد العال بأن الأهالي اعتقدوا بأن الحي سيقوم بعمل صرف صحي للشارع، بعد انسحاب أعمال التبليط، لكن لم يحدث شيئ وغاب الشارع عن خطة المحليات في أعمال التطوير والتأهيل، وهو ما جعل الشارع على الحالة المتردية التى يعشها ونخشي على نفسنا وأهالينا من الأمراض بسبب انتشار القمامة ومياه الصرف الصحي، والمدمنين الذين يستغلوا ظلام الشارع ليلا.

وختم آخر بأنه حين سأل أحد الموظفين في الحي، قال إن الشارع لازم له تنفيذ أعمال الصرف أولا، وكمان المشكلة إن المنطقة في حيز الحدود بين أرض اللواء التابعة لحي العجوزة وحدود حي بولاق الدكرور، وكمان حصل إن الشارع أصبح سد بسبب تراكم القمامة وردم مخلفات البناء، فلا يصلح حتي لعبور السيارات منه.