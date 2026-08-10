قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشارع الحيران.. الحدود الإدارية في الجيزة تحرم شارع سعد عبد العظيم من الخدمات

تراكم الردم والقمامة في شارع سعد عبد العظيم بالجيزة
تراكم الردم والقمامة في شارع سعد عبد العظيم بالجيزة
محمد نصر

يشتكي أهالي شارع سعد عبد العظيم في الجيزة، من تجاهل المسؤولين في المحليات من توفير خدمات البني التحتية الأساسية من صرف ورصف ونظافة، حيث يقع الشارع في نطاق الحدود الفاصلة بين منطقة تابعة لترعة المجنونة التابعة لحي بولاق الدكرور ومنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة.

وشهدت عدد من الشوارع في حي بولاق الدكرور وكذلك العجوزة أعمال تطوير  الصرف الصحي، ورصف الشوارع ببلاط الانترلوك، إلا أن شارع سعد عبد العظيم غاب عن خطة المحليات، ويعاني من حالة إهمال واضحة، حيث انتشار القمامة في أرجائه، وطفح مياه الصرف الصحي، حيث لا تستوعب طاقة خطوط الصرف "التى نفذها الأهالي" كمية الضغط على الشبكة الأهلية.

ولم يكن بعيدا الشارع عن أعمال تطوير البني التحتية، حيث يجاور الشارع شارع 10 الذي تم تطويره ورصفه وبناء شبكة صرف صحي تتسع لكمية الضغط المتزايد، ورغم ذلك لم يقع شارع سعد عبد العظيم ضمن خطة التطوير، وبدأت تتراكم مياه الصرف الصحي، والقمامة مما يهدد حياة قاطنيه، وأصبح موطنا لفريزة القمامة والمدمنين، وهو ما دفع الأهالي للاستغاثة لتطوير الشارع خوفا على حياتهم وأسرهم.

يقول حسين السيد: منذ أكثر من عام بدأت أعمال تطوير المنطقة في شارع 8 وشارع 10 وتخيلنا أن الدور سيأتي على شارع سعد عبد العظيم الملاصق لهما، إلا أنه حين كان سيتم الرصف أبلغوا الناس المتواجدين بالشارع المسؤولين عن الرصف بأن الشارع ليس به صرف صحي حكومي وكل ما فيه مجرد بلوعات قام بتنفيذها الأهالي فيما بينهم، حينها فوجئوا بانسحاب الشارع من خطة الرصف.

يكمل أحمد عبد العال بأن الأهالي اعتقدوا بأن الحي سيقوم بعمل صرف صحي للشارع، بعد انسحاب أعمال التبليط، لكن لم يحدث شيئ وغاب الشارع عن خطة المحليات في أعمال التطوير والتأهيل، وهو ما جعل الشارع على الحالة المتردية التى يعشها ونخشي على نفسنا وأهالينا من الأمراض بسبب انتشار القمامة ومياه الصرف الصحي، والمدمنين الذين يستغلوا ظلام الشارع ليلا.

وختم آخر بأنه حين سأل أحد الموظفين في الحي، قال إن الشارع لازم له تنفيذ أعمال الصرف أولا، وكمان المشكلة إن المنطقة في حيز الحدود بين أرض اللواء التابعة لحي العجوزة وحدود حي بولاق الدكرور، وكمان حصل إن الشارع أصبح سد بسبب تراكم القمامة وردم مخلفات البناء، فلا يصلح حتي لعبور السيارات منه.

شارع ببولاق الدكرور الجيزة المحليات محليات الجيزة استغاثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

ترشيحاتنا

وليد الشامي

وفاة شقيق المطرب العراقي وليد الشامي

ميرنا جميل

ميرنا جميل تخطف الأنظار على الشاطئ

تووليت - إليانا

هنعيش.. تووليت يطرح أغنيته الجديدة مع إليانا

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد