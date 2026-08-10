وائل زعير: تنوع المقاصد السياحية يعزز جذب السائحين لمصر

أكد وائل زعير، الخبير السياحي، أن تنوع المقومات والأنماط السياحية في مصر يمثل أحد أهم عوامل جذب السائحين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تقديم تجارب سياحية متنوعة بدلًا من الاعتماد على نمط واحد.

وأوضح زعير، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن مدينة العلمين الجديدة تعد نموذجًا لهذا التوجه، بعدما أصبحت تستضيف أنماطًا متعددة من السياحة، بينها الشاطئية والترفيهية والبيئية وسياحة اليخوت، إلى جانب المهرجانات والفعاليات الرياضية والمؤتمرات.

وأشار إلى أن تطوير شبكة الطرق وربط الساحل الشمالي بالقاهرة ساهم في تسهيل حركة السائحين، خاصة مع رغبة كثير من الزائرين في الجمع بين زيارة المعالم التاريخية في القاهرة والاستمتاع بالمناطق الساحلية خلال الرحلة نفسها.

تجربة سياحية متنوعة

ولفت الخبير السياحي إلى أن تطور البنية التحتية ساعد على الجمع بين أكثر من تجربة سياحية، موضحًا أن السائح يمكنه الاستمتاع بالسياحة الشاطئية في الساحل الشمالي، ثم التوجه إلى سيوة للاستفادة من مقومات السياحة العلاجية.

وأضاف أن تشغيل مطار العلمين ساهم في تسهيل التنقل بين الوجهات السياحية، وفتح المجال أمام تنظيم برامج أكثر تنوعًا تلبي اهتمامات السائحين المختلفة.

العلمين تجذب شرائح مختلفة

وأكد زعير أن مدينة العلمين الجديدة تستهدف شرائح متنوعة من الزائرين، من خلال الفعاليات والمهرجانات والأنشطة الرياضية والمؤتمرات وغيرها من الأحداث التي أصبحت جزءًا من المنتج السياحي المصري.

وأشار إلى أن تنوع الأنماط السياحية في مصر، بين الشاطئية والعلاجية والترفيهية والبيئية، يمثل عنصرًا مهمًا في جذب السائحين على مدار العام.

السياحة قاطرة للتنمية

وشدد الخبير السياحي على أن القطاع السياحي يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية في مصر، موضحًا أن تأثيره لا يقتصر على الفنادق وشركات السياحة، بل يمتد إلى العديد من الحرف والأنشطة والخدمات المرتبطة بالقطاع.

وأكد أن زيادة أعداد السائحين وتنويع التجارب السياحية يسهمان في توسيع دائرة المستفيدين من القطاع، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد المصري.