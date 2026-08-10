ما لا تعرفه عن نيسان ماجنيت.. سيارة جديدة بسعر مناسب تشعل اهتمام السوق المصري

أصبحت نيسان ماجنيت المجمعة محليًا خلال الايام القليلة الماضية واحدة من السيارات الجديدة التي لفتت أنظار المتابعين في السوق المصري، بعد طرحها رسميًا بأسعار تبدأ من 788 ألف جنيه، وهو ما وضعها سريعًا ضمن السيارات التي تحظى باهتمام واضح من الباحثين عن سيارة جديدة تحمل اسم نيسان بسعر أقل من مليون جنيه.

وتستمد ماجنيت جزءًا كبيرًا من اهتمامها من اسم نيسان، الذي يتمتع بحضور قوي لدى شريحة واسعة من المستهلكين في مصر، إلى جانب كونها أول سيارة من هذا الطراز يتم تجميعها محليًا داخل مصنع نيسان بمدينة السادس من أكتوبر، مع تجاوز نسبة المكون المحلي 55%.

وتتوفر السيارة من خلال 4 فئات، تبدأ من 788 ألف جنيه، ثم 848 ألف جنيه، و868 ألف جنيه، وصولًا إلى 888 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

وتعتمد ماجنيت على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1000 سي سي مزود بشاحن توربيني، يولد قوة 99 حصانًا وعزم دوران 152 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع سي في تي.

وتحقق السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 17.9 كيلومتر لكل لتر، وهو عامل آخر يدعم فرصها في جذب المشترين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل السيارات.

وتأتي ماجنيت بأبعاد مدمجة تناسب الاستخدام داخل المدن، إذ يبلغ طولها 3994 مم، وعرضها 1758 مم، وارتفاعها 1572 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2500 مم وخلوص أرضي يبلغ 205 مم.

كما توفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 336 لترًا، يمكن زيادتها إلى 690 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 40 لترًا.

وعلى مستوى التجهيزات، تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه، وأنظمة للتحكم والثبات، إلى جانب 6 وسائد هوائية، ونظام مانع انغلاق المكابح، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، ومراقبة ضغط الإطارات.

ويأتي التصميم الخارجي بطابع رياضي، مع شبكة أمامية كبيرة، ومصابيح تعمل بتقنية ليد، وجنوط رياضية قياس 16 بوصة.

ويبدو أن المعادلة التي تقدمها ماجنيت تجمع بين ثلاثة عوامل لافتة للمستهلك المصري: اسم نيسان، وتجميع السيارة محليًا، وسعر يبدأ من 788 ألف جنيه، وهو ما يفسر الاهتمام الذي صاحب طرحها وفتح الباب أمامها للمنافسة بقوة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.