أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026.



سعر الذهب اليوم

الذهب

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5241 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6115 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6989 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 48920 جنيها.

الدولار

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 10 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.93 جنيه

سعر الشراء: 49.79 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.71 جنيه

سعر الشراء: 57.55 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.38 جنيه

سعر الشراء: 67.16 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.30 جنيه

سعر الشراء: 13.26 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.59 جنيه

سعر الشراء: 13.55 جنيه.



وشهدت البلاد خلال الساعات الماضية أجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن درجات الحرارة المسجلة في الظل، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية على عدد من الطرق والمناطق، ونشاط للرياح قد يؤثر على حركة الملاحة والشواطئ.

وكشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أبرز تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار اليوم.

ارتفاع الحرارة ونسب الرطوبة

قال محمود القياتي إن البلاد تشهد اليوم ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بنحو 2 إلى 4 درجات مقارنة بالقيم المسجلة في الظل.

وأوضح أن ارتفاع الرطوبة يمثل أحد العوامل الرئيسية التي تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فترات النهار.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

وأشار القياتي إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأضاف أن ارتفاع نسب الرطوبة قد يصاحبه فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%.

شبورة مائية على الطرق

وحذر عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على بعض الطرق والمناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى شمال الصعيد.

وأوضح أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مطالبًا قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور.

نشاط للرياح يصل إلى 40 كم/س

وتوقع القياتي نشاط الرياح أحيانًا، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س على مناطق من السواحل الغربية.

وأشار إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

ارتفاع أمواج البحر على بعض الشواطئ

وأوضح أن نشاط الرياح يؤثر على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة.

وأضاف أن هذا النشاط يؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر لتتراوح بين 1.5 و2 متر، وهو ما يستدعي توخي الحذر من جانب المصطافين ورواد الشواطئ، خاصة مع زيادة نشاط الرياح.