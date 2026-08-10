من العلاج إلى الوقاية.. «الصحة» تعزز الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

في ظل تزايد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة، لم يعد اكتشاف المرض بعد ظهور أعراضه هو الخيار الوحيد، بل أصبح الكشف المبكر والوقاية محورًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية.

ومن هذا المنطلق، تواصل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي جهودها في الوصول إلى المواطنين وإجراء الفحوصات بالمجان، بما يسهم في اكتشاف الأمراض مبكرًا والحد من مضاعفاتها، حيث استفاد من خدمات المبادرة أكثر من 22 مليون مواطن منذ إطلاقها في سبتمبر 2021.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي تعكس تحولًا مهمًا في استراتيجية الوزارة، من التعامل مع المرض بعد ظهور الأعراض إلى التركيز على الوقاية والكشف المبكر وإدارة المرض قبل حدوث المضاعفات.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن المبادرة تمكنت من فحص أكثر من 22 مليون مواطن منذ إطلاقها في سبتمبر 2021، موضحًا أن هذا العدد يعكس الإقبال على خدمات الكشف المبكر وأهمية المبادرات الصحية في اكتشاف الأمراض قبل تطورها.

فحوصات مجانية في أكثر من 5400 وحدة صحية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن جميع الفحوصات والخدمات الخاصة بالمبادرة تقدم للمواطنين مجانًا، من خلال شبكة تضم أكثر من 5400 وحدة رعاية أولية ومركز لطب الأسرة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن توفير خدمات الكشف بالقرب من المواطنين يساهم في تسهيل الحصول على الرعاية الصحية، وتقليل الأعباء المادية الناتجة عن العلاج، إلى جانب الحد من الضغط على المستشفيات نتيجة اكتشاف الأمراض والتعامل معها في مراحل مبكرة.

الكشف المبكر يقلل مضاعفات الأمراض المزمنة

وأضاف عبدالغفار أن المبادرة تركز على الكشف عن عدد من الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى، والتي قد تتطور لدى المريض دون ظهور أعراض واضحة في المراحل الأولى.

وأكد أن اكتشاف المرض مبكرًا يتيح بدء العلاج والمتابعة في الوقت المناسب، بما يساعد على تقليل احتمالات حدوث مضاعفات، فضلًا عن خفض تكلفة العلاج والسيطرة على المرض بصورة أكثر فاعلية.

دعوة للشباب لإجراء الفحوصات

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن المواطنين فوق سن 40 عامًا يمثلون الفئة الأكثر استهدافًا ضمن المبادرة، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

وفي الوقت نفسه، أكد أن خدمات المبادرة متاحة لمن تجاوزوا 18 عامًا، خاصة الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة، مثل التدخين أو وجود تاريخ مرضي عائلي للإصابة بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم.

ودعا عبدالغفار المواطنين إلى إجراء الفحوصات الدورية وعدم انتظار ظهور الأعراض، مؤكدًا أن الكشف المبكر يمثل أحد أهم وسائل الوقاية من المضاعفات والحفاظ على صحة المواطنين.