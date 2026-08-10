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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

درجة الحرارة 44 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

طقس حار
طقس حار
هاني حسين

يهتم المواطن، بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع تعرض البلاد لموجة من الطقس الحار خلال الفترة الحالية.

ارتفاع ملحوظ في الحرارة 

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، موضحًا أن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بنحو 2 إلى 4 درجات.

وقال القياتي إن الطقس اليوم يشهد فرصًا ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة قد يصاحبه فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على بعض المناطق.


شبورة مائية 

وأضاف أن الشبورة المائية تنتشر على بعض الطرق والمناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور.

وأشار إلى نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س على مناطق من السواحل الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأوضح أن نشاط الرياح يؤثر على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى ما يتراوح بين 1.5 و2 متر.

طقس شديد الحرارة 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدا الثلاثاء 11 أغسطس وحتى السبت 15 أغسطس 2026، حيث يستمر السائد طقساً مائلاً للحرارة رطباً في الصباح الباكر.

وحسب هيئة الأرصاد، فإن طقس الأيام القادمة، سيكون شديد الحرارة رطباً نهاراً على أغلب الأنحاء، وحاراً رطباً على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب المناطق.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن الحرارة المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

الظواهر الجوية ونسبة الرطوبة


وحول الظواهر الجوية المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، يستمر في ظهور الشبورة المائية الصباحية، تشهد الفترة من 4 إلى 8 صباحاً تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ويشهد طقس الأيام القادمة، نشاط رياح، تنشط أحياناً بداية من يوم الأربعاء 12 أغسطس وحتى السبت 15 أغسطس على مناطق من جنوب سيناء، محافظة البحر الأحمر، السواحل الغربية، القاهرة الكبرى، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد بين 38° و40°، بينما تصل المحسوسة إلى 42°، وفي جنوب الصعيد،تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41° و43°، فيما تسجل المحسوسة أوجها بين 42° و44°.
 

الأرصاد الطقس اخبار التوك شو مصر درجات الحرارة

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