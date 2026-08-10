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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحديد موعد ومكان كأس السوبر الأفريقي بين صن داونز واتحاد العاصمة

كاف
كاف
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الاثنين أن كأس السوبر بين بطلي القارة للأندية سيقام في جنوب أفريقيا في نوفمبر المقبل، بينما ستقام كأس الأمم الأفريقية العام المقبل في كينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، على أن تنطلق التصفيات الشهر المقبل.

وستقام كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات في عامين متتاليين (2027-2028) قبل أن تقام كل أربع سنوات بداية من عام 2032.

وقال كاف عبر موقعه على الإنترنت إن جنوب أفريقيا ستستضيف كأس السوبر القارية 2027 بين ماميلودي صن داونز، بطل دوري الأبطال، واتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية يوم الأحد الثامن من نوفمبر 2026.

بيان الكاف

وأضاف كاف في بيان: "ستستضيف غانا كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما 2027، خلال شهري فبراير ومارس من العام المقبل، بينما سيحتضن المغرب، بطولة تحت 17 عاما خلال شهري أبريل ومايو المقبلين.

وواصل: "ستكون مصر البلد المضيف لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس انجليس 2028".

ويدرس كاف إمكانية إطلاق بطولة جديدة تحت 17 عاما للسيدات العام المقبل في حال استيفاء المتطلبات الرياضية والتنظيمية اللازمة.

وسيسضيف المغرب كأس الأمم الأفريقية للصالات 2026 في الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر تشرين الأول 2026 بينما ستُقام بطولة الكرة الشاطئية 2026 في السنغال خلال نوفمبر تشرين الثاني.

موعد ومكان كأس السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة صن داونز الكاف كأس السوبر

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