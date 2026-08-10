رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2026، يترقب طلاب الثانوية العامة المشاركين في تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية حالة من التوتر والقلق، منذ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2026

ومن المقرر إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الرسمي، بعد دقائق معدودة

نتيجة تنسيق المرحلة الاولي 2026، تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2026، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، بقاعة الشيخ القاسمي بالدور الخامس.