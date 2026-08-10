قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القابضة للنقل البحري والبري تعلن إتاحة الحجز إلكترونيا برحلات شركات نقل الركاب

النقل البري
النقل البري
حسام الفقي

أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل «ترانس آي تي»، عن إتاحة خدمة حجز رحلات شركات نقل الركاب التابعة لها إلكترونيًا من خلال تطبيق «سهل»، بما يتيح للمواطنين إتمام إجراءات الحجز بسهولة وسرعة من خلال الموبايل ودون الحاجه للذهاب لمكاتب الحجز.

وتشمل خدمة الحجز الإلكتروني عبر تطبيق «سهل» رحلات شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة:

🔹 شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – EAST BUS
🔹 شركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – WEST BUS
🔹 شركة الصعيد للنقل والسياحة – EGBUS

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمستخدم من خلال تطبيق «سهل» اختيار وجهته، والاستعلام عن الرحلات المتاحة، وإتمام عملية الدفع الإلكتروني بأمان، والحصول على تذكرة الحجز خلال دقائق، دون الحاجة إلى التوجه إلى منافذ الحجز، بما يوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة للمسافرين.

وإلى جانب الحجز الإلكتروني عبر تطبيق «سهل»، توفر الشركة القابضة رقمًا موحدًا لخدمات شركات نقل الركاب الثلاث، بما يتيح للمواطنين التواصل والاستعلام والحجز من خلال قناة اتصال مباشرة وسهلة.

📞 للاتصال عبر الهاتف المحمول: 5900
☎️ للاتصال عبر الهاتف الثابت: 09000217

ويجمع الرقم الموحد خدمات EGBUS – EAST BUS – WEST BUS، بما يتيح للمواطنين التواصل مع شركات نقل الركاب والحصول على خدمات الحجز والاستعلام من خلال رقم واحد.

وتأتي إتاحة تطبيق «سهل» والرقم الموحد 5900 في إطار حرص الشركة القابضة على توفير قنوات متعددة وأكثر سهولة لحجز الرحلات والوصول إلى خدمات شركات نقل الركاب، بما يدعم تطوير مستوى الخدمة وتيسير إجراءات السفر أمام المواطنين.

الشركة القابضة للنقل البحري الشركة القابضة للنقل البحري والبري خدمات نقل متطورة وآمنة شركة تكنولوجيا معلومات النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

مصر تقدم شحنة جديدة من الأدوية لدعم القطاع الصحي اللبناني

روسيا

روسيا: منع حزب معارض للحرب على أوكرانيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

ناقلة نفط

السبب مجهول.. انفجارات في ناقلة نفط بمصفاة الزاوية بليبيا

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد