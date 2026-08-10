وزارة الداخلية تفتح باب التقديم لحج القرعة 2027.. المواعيد والشروط وقواعد المرافقين

يترقب المواطنون الراغبون في أداء فريضة الحج موسم 2027 موعد فتح باب التقديم في حج القرعة، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية بدء استقبال الطلبات لموسم الحج 1448 هـ، مع تحديد مواعيد التقديم وطرق التسجيل والشروط والضوابط الخاصة بالمتقدمين والمرافقين.

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وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات الوزارة المبكرة لتنظيم موسم الحج وتيسير عملية التقديم أمام المواطنين من خلال أقسام الشرطة والبوابة الإلكترونية الموحدة للحج ووسيلة التقديم الصوتي.

موعد التقديم لحج القرعة 2027

تبدأ وزارة الداخلية في استقبال طلبات التقديم لحج القرعة اعتبارا من يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، ويستمر فتح باب التقديم حتى يوم الخميس 27 أغسطس 2026.

وحددت الوزارة 3 طرق يمكن من خلالها للمواطنين الراغبين في أداء الحج تقديم طلباتهم، وذلك على النحو التالي.

التقديم من خلال مراكز وأقسام الشرطة المنتشرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مع إمكانية التقديم في أي قسم أو مركز شرطة دون التقيد بمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.

كما يمكن التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.

وتتيح الوزارة كذلك التقديم من خلال الاتصال بمركز تلقي طلبات الحجاج المخصص لذلك عبر الرقم 0227983000.

موعد وطريقة إجراء قرعة الحج 2027

ومن المقرر أن تعتمد وزارة الداخلية على نظام القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الفائزين، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج وبمختلف مديريات الأمن.

وتجرى القرعة وفقا لجدول زمني تحدده وتعلنه الإدارة العامة للشئون الإدارية في وقت لاحق، على أن يكون الاختيار وفقا للحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة المتقدم والمثبت في بطاقة الرقم القومي.

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شروط التقديم في حج القرعة

وضعت وزارة الداخلية مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية التقديم، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لموسم الحج.

ومن أبرز الشروط ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، مع ضرورة تقديم إقرار يفيد بعدم أداء مناسك الحج من قبل.

كما يلتزم المواطن باختيار جهة واحدة فقط للتقديم على الحج، سواء من خلال القرعة أو السياحة أو التضامن.

ويعتبر الطلب مسجلا بصورة نهائية لدى جهة التقديم الأولى بمجرد غلق باب التقديم، ولا يجوز إلغاء الطلب أو التقدم من خلال جهة أخرى إلا بعد إعلان نتيجة القرعة.

ويشترط أيضا أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا يتم قبول الطلبات الخاصة ببطاقات منتهية الصلاحية.

كما يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية وقادرا على أداء مناسك الحج وفقا للضوابط المقررة.

شروط السن والمرافقين في حج القرعة

حددت وزارة الداخلية قواعد خاصة بالسن والمرافقين، مع اعتماد يوم 28 يناير 2027 الموافق 20 شعبان 1448 هـ كمرجع لحساب أعمار المتقدمين.

ويشترط ألا يقل عمر المتقدم منفردا عن 21 عاما، سواء للرجال أو السيدات.

وفيما يتعلق بالمرافق الوجوبي، فيجب ألا يقل عمره عن 18 عاما، وأن يكون من أقارب المتقدم حتى الدرجة الرابعة.

أما المرافق غير الوجوبي، فيشترط ألا يقل عمره عن 12 عاما، أي أن يكون من مواليد 28 يناير 2015 وما قبلها.

ويلتزم الفائز بتقديم المستندات الرسمية التي تثبت صلة القرابة بالمرافق، وفي حال عدم القدرة على إثبات العلاقة، يتعين ترشيح مرافق بديل تتوافر فيه الشروط المحددة، وإلا يتم إلغاء طلب الحج بالكامل.

نسبة 1% لكبار السن

خصصت وزارة الداخلية نسبة 1% من إجمالي حصة التأشيرات المقررة لكل مديرية أمن لأكبر المتقدمين سنا ومرافقيهم.

وتتولى البوابة المصرية الموحدة للحج تجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم وفقا للسن بشكل تنازلي، على أن يتم استبعاد الفائزين ضمن هذه النسبة من القرعة العامة واعتبارهم فائزين بالتزكية.

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وبالنسبة للطلبات الزوجية الخاصة بكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 70 عاما فأكثر أو الأشخاص من ذوي الهمم، فيسمح باصطحاب مرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

ويشترط في المرافق أن يكون قادرا على تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وألا يزيد عمره على 70 عاما. كما تخضع حالات ذوي الهمم للمناظرة الطبية والإدارية من جانب القيادات المختصة بمديرية الأمن للتأكد من مدى ملاءمة الحالة لأداء مناسك الحج.

الفئات الممنوعة من السفر لأداء الحج

وضعت وزارة الداخلية ضوابط صحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والسلطات المختصة في المملكة العربية السعودية، بهدف الحفاظ على سلامة الحجاج وتقليل المخاطر الصحية خلال موسم الحج.

ويلتزم المتقدم بتسجيل حالته الصحية بصورة دقيقة في نموذج طلب الحج، مع استبعاد بعض الحالات المرضية التي قد تتعرض لمضاعفات خطيرة أو تشكل خطرا على الصحة العامة.

وتشمل الفئات المستبعدة مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل كلوي، ومرضى تليف الرئة، والحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي.

كما تشمل الضوابط المصابين بأمراض عصبية أو نفسية أو عقلية تؤثر على الإدراك، أو الحالات المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، بالإضافة إلى مرضى الزهايمر وحالات الشيخوخة.

وتتضمن قائمة الحالات المستبعدة السيدات الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكذلك حالات الحمل الخطر في جميع مراحله، إلى جانب مرضى السرطان النشط الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو البيولوجي.

كما تشمل الحالات المصابة بأمراض معدية نشطة لها تأثير على الصحة العامة، ومن بينها السل الرئوي والحميات النزفية، فضلا عن حالات السمنة المفرطة المرضية والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

التطعيمات المطلوبة قبل السفر

يشترط كذلك حصول الحاج على التطعيمات المقررة وفقا للتعليمات الصحية المصرية والسعودية.

ويأتي في مقدمة هذه التطعيمات لقاح الالتهاب السحائي الرباعي، على أن يتم الحصول على جرعة واحدة قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 5 سنوات، بالإضافة إلى أي تطعيمات أخرى قد تقررها السلطات الصحية المختصة وفقا للضوابط المنظمة للموسم.

سداد تكاليف حج القرعة

حددت وزارة الداخلية آليات سداد تكاليف الحج للفائزين من خلال فروع البنوك الوطنية، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، إلى جانب مكاتب البريد المصري، وذلك على حساب المدفوعات الحكومية المخصص لذلك.

ويبدأ الفائزون في إجراءات السداد من خلال دفع مبلغ مقدم قدره 80 ألف جنيه، وذلك خلال مدة أقصاها 12 يوما من تاريخ إعلان نتيجة القرعة.

على أن يتم تحديد باقي قيمة تكاليف الحج وقيمة تذكرة الطيران الخاصة بالناقل الوطني مصر للطيران في وقت لاحق وفقا للتكلفة النهائية للموسم.

قواعد التنازل عن فرصة الحج

أكدت الضوابط عدم جواز توريث فرصة الحج أو نقلها إلى أي شخص آخر بصورة عامة، مع السماح بالتنازل في حالات محددة فقط.

ويقتصر التنازل على الأبناء والوالدين أو بين الزوجين، بشرط أن تتوافر في الشخص المتنازل إليه الشروط الصحية اللازمة، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

كما يشترط تقديم طلب التنازل خلال المدة المحددة وقبل انتهاء مهلة سداد تكاليف الحج بـ48 ساعة.

استعدادات مبكرة لموسم الحج

وتأتي إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بفتح باب التقديم لحج القرعة 2027 في إطار الاستعداد المبكر لتنظيم موسم الحج، والعمل على توفير آليات متعددة للتقديم أمام المواطنين، مع تطبيق منظومة إلكترونية للقرعة وتنظيم عملية الاختيار وفقا للحصص المقررة لكل محافظة.

ويترقب الراغبون في أداء فريضة الحج إعلان نتائج القرعة وفقا للجدول الزمني الذي تحدده الإدارة العامة للشئون الإدارية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات وسداد التكاليف واستيفاء المتطلبات الصحية والإدارية اللازمة للسفر وأداء المناسك.