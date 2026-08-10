قبل يومين من بدء تلقى الطلبات.. طريقة التقديم في حج القرعة 2027

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2026/8/12 م حتى يوم الخميس الموافق 2026/8/27 بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الإتصال بمركز تلقى طلبات الحجاج المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيُعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.



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بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة.. يراعى إتباع الشروط والإجراءات التالية:-

إجراءات وإشتراطات تقديم طلبات حج القرعة

- تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، مــع مراعاة إتخاذ كافــــة الإجراءات الإحترازية ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال برقم مركز تلقى طلبات الحجاج (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية ، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يُقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المُقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" المُدرج ببطاقة الرقم القومى الخاصة به .

- وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فعلى المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن ).. ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المُنظمة للحج.. وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مُدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أُخرى على أى جهة مُنظمة للحج ، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى إلا عقب إجراء القرعة

- وفى ضوء الضوابط الموضوعة من قبل الإدارة العامة للشئون الإدارية.

- يَقتصر أداء فريضة الحج هذا العام موسم 1448 هـ /2027م على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته شريطة الإستطاعة الصحية للحاج على أداء مناسك الحج .

- تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى "سارية الصلاحية" بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويُدرج الرقم القومى بطلب الحج ، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

- يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض "إن وجد" ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1448 هـ / 2027م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية ، وهم:-

- مرضى (الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوى - مرضى تَليف الرئة - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب ، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى" - الأمراض العصبية والنفسية / العقلية التى تُعيق الإدراك أو مصحوبة بإعاقات حركية شديدة وأمراض الزهايمر والشيخوخة المصحوبة بالخرف – السيدات الحوامل فى الثلاث أشهر الأخيرة ، والحمل الخطر فى جميع مراحل الحمل - مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائى أو البيولوجى أو الإشعاعى - الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل "الدرن ، السل الرئوى المفتوح ، والحميات النزفية " - حالات السمنة المفرطة المرضية – الأطفال دون 12 سنة "وفى حاله حدوث أى متغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ") ، كما يُشترط إكتمال التطعيمات المطلوبة من الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحــة والسكان المصــرية تنسيقاً مــع الجانب السعودى (تطعيم الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى) ، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن " 10 " أيام ولا تزيد عن " 5 " سنوات ، أو أى تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصـحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى لاحقاً .

- الإلتــزام التــام بتعليمات السلطات السعودية لمحددات الإستطــاعة الصحية لأداء فريضة الحــج ووفقاً للألية والبروتوكول المعمول به بوزارة الصحــة والسكان المصريــة.

- يحق لمكتب شئون حجاج جمهوريه مصر العربيه إلغاء طلبات أو تأشيرات الحج التى تم تقديمها أو إصدارها بموجب تقارير طبية تخالف الحالة الصحية لمقدمى الطلبات ومرافقيهم "إن وجدوا" وكذا إعادتهم من المملكة العربية السعودية عقب سفرهم على نفقاتهم الخاصة دون أداء فريضة الحج وفقاً لتعليمات السلطات السعودية وذلك دون أدنى مسؤلية على وزارة الداخلية .

- يُوقع المُتقدم بطلب الحج والمُرافق له ( إن وجـــد) على الإقرار المُــــدرج بالطلب بعــدم أداء فريضـــة الحـج طوال حيـاته وإستطاعته الصحية على أداء مناسك الحج ويُقر بإطلاعه وبموافقته على الشـــروط والضوابط المُنظِمة لحج القرعة المُدرجة بالطلب، وفى حال مخالفتة لتلك الشروط والضوابط تُلغى فرصة الحج الفائز بها مباشرة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

- يُؤشر بعلامة (√ ) من المواطن المتقدم والمرافق " إن وجد "بطلب الحج فى الجزء الخاص بالحالة الصحية بالطلب ، ولا يُقبل طلب الحج من مقدم الطلب والمرافق "إن وجد" فى حالة عدم التأشير على خانة الحالة الصحية بالطلب .

- يُشترط فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" ) أن يكون كامــل الأهلية القانــونية لأداء المناسك ومصرى الجنسيــة ، ولا يقــل الســن عــن ( 21 عــاماً "رجــال –سيــدات" ) بالنسبــة لمقدم الطلب بمفرده ، وألا يقـل الســن عــن ( 18عام ) بالنسبة للمرافق الوجوبى لمقـدم الطلب ولا يقل السن عن (12 عام" ذكور – إناث ") للمرافق الغير وجوبى "مواليد 2015/1/28 وما قبلها" وفى حالة حدوث أى مُتغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ، ويُعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 2027/1/28 م الموافق 20 شعبان 1448 هـ بشرط ألا يكون أياً مـن مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة" وفى حالة عدم إثبات صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الوجوبى ( حتى الدرجة الرابعة ) يُطلب من مُقدم الطلب الفائز ترشيح مُرافق بديل بذات الشروط ، وفى حالة عدم إستطاعته ذلك ، يُلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

- يُعد تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الإتصال على مركز تلقى طلبات الحجاج على الرقم (27983000- 02) بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، وكـــذا إقـــراراً بإلتزامـــه التعاقدى ، وفى حــالة وجود خطأ فى البيانات المُدرجـة بطـــلب الحـــج تقع مســئوليته على مُـقدم الطلب .

- الإلتزام بمواعيد السفر الخاصة برحلتى الذهاب والعودة المدرجة بتذكرة السفر الخاصة بكل حاج لعدم الإخلال بخطة تفويج الحجاج المعدة مسبقاً بالتنسيق مع الشركة الناقلة للحجاج حيث أن وزارة الداخلية غير مسئولة فى حالة عدم إلتزام الحاج بالمواعيد المقررة بتذكرة السفر

- يُسمح بسفر المرافق ( الوجوبى ) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدورى ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته فى حالة وفاة الأصيل ( مقدم الطلب ) .. أما فى حالة تنازل الأصيل "مقدم الطلب" الفائز بالتزكية ضمن نسبة ( الـ 1%) عن فرصة الحج فيسمح فقط بسفر المرافق (الوجوبى) إذا كان التنازل بعد سدادهما للتكاليف ، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق .

- يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز مقدم الطلب " فردى / زوجى " وفقاً لمحل إقامته المُدرج ببطاقة الرقم القومى وقت تقديم الطلب .

- تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام ، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية يتم السداد من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المُتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات

- لا يجوز توريث فرصة الحج للغير مـــهما كانت درجة قرابته، ويجـــوز تنازل (الأبناء لأحد الوالدين "أو العكس" – الزوج للزوجة " أو العكس " – الزوج / الزوجة لوالد ووالدة الزوج / الزوجة " أو العكس " على أن لا يكون الفائزين بفرص الحج من حصة التزكية (نسبة 1 % ) لأكبر المتقدمين سناً وشريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية ، وألا يكون قد سبق لـه أداء فريضـة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن تُرسل المستندات المطلوبـة (شهادة الميلاد -طلب التنازل– صورة بطاقة الرقم القومى) إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب .

- تُقبل طلبات التــنازل عن فرصة الحج للغير بالنسبة للحالات سالفة الذكر المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الإحتياطى قبل إنتهاء الفترة الزمنية الُمحددة لسداد التكاليف بـ 48 ساعة ولا يجــوز العدول عــن التنازل إلا فى حالة وفاة المتنازل إليه فقط شريطة قيام المتنازل عن فرصة الحج بسداد قيمة تكاليف الحج المقررة حال موافقة الإدارة على طلب العدول ويتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب الأصيل " المتنازل " وليس محل إقامة المتنازل إليه حفاظاً على حصة المديرية من التأشيرات .

- لا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهــم بطلب حج فردى دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

- الإسم كاملاً طبقا ًلما هو مُدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل

- رقم بطاقة الرقم القومى ( أربعة عشر رقماً )

- رقــم الهاتف المحــمول ( يُـراعى إثبات بيانات رقم الهاتف الشـخصى بشكل دقيق حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز ، وكذا رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة) وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية .

- بيانات المُرافق " إن وجد" من واقع كل من ( بطاقة الرقم القومى– مستندات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلــب وفقاً للشــروط السابـــق ذكـــرها - حالة صحية جيدة ومُـعافى من الأمــراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية والسلطات السعودية – رقـم الهـاتف المحــــمول الشـخصى ) ، ويُوقع مُــقدم الطلب والمرافــق " إن وجد " بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما

نسبة الــ 1 % لأكبر المتقدمين سناً

تُخصص نسبـة( الـ 1%) مـن تأشـيرات الحـج لأكــبر المُتقدمين ســـنــاً ومـُرافقـــــيـهم بكــل مـديرية عــلـى حـــدا حــيـث تقـوم البوابـة المصـــريـة الموحـدة للحـــج بتجـــميع بيانـاتهـم وترتيـبهم تنازلياً حسب الســــــن لكل مديرية عــــلى حدا ، ويتم إستـبعادهـم ومرافقيهم مـن القرعـــة وإعتبارهم فائزيـــن بالحـج بالتزكـيـة ويُـدرج ما دون ذلك ضـــمـن القـــــرعـه العامـة مع مُراعاة إدراج كـبير السن أولا ًعلـى البـوابــة المصرية المُــوحدة للحج كحـــاج أصـــلى (مُــقدم الطلــب ) ثم يُـــدرج تباعـاً المُـــرافق لـــه .

فى حالة تقديم طـلـب حـــج زوجى كلاهما من كبار السن ( 70 عام فأكثر ) أو أحدهما من كبار السن (70 عام فأكثر) والآخر من ذوى الهمم - على ســـبيل الإســـتثناء فيُشــــترط إصـــطحابهما لمُرافـق واحد فقط مـن الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعـه بحالة صحية جـيدة ليكون قادراً على رعايتهما مـــن الناحية الصحية والعمرية ( أقل مـن 70 عام) وتُطبق شــروط الإستثنــاء الســـابق ذكرها عليه ، وفى حالة تقديم طلب حج زوجى كلاهما من ذوى الهمم ( من نفس الجنس ) يكون المرافق الوجوبى لمقدم الطلب من الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويتــم مُناظرة المرافـق مــن قبل السيد / مـــساعـد الـمدير للشئون المـالية والإداريـة بالمديريـة أو من يُنيبه- عــقب الفـوز بقرعة الحج ، وفى حالة عدم توافر الشــروط حال مُناظرته يتم إستبداله بمُرافق بديل .

سداد تكاليف الحج

يتم سداد تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية ( الأهلى ، مصر ، القاهرة ) ومكاتب البريد المصرى على مستوى الجمهورية ( على حساب مدفوعات حكومية " مدفوعات أو مصاريف قرعة الحج " ) وفقاً لما يلى :

- سيتم تحصيل دفعة مالية مقدمة من الفائزين بقرعة الحج قيمتها ( 80.000 جنيه ) ثمانون ألف جنيه فقط ، يتم سدادها خلال ( 12 ) يوم عقب إعلان نتيجة القرعة وذلك فى إطار الضوابط المقررة من جانب وزارة الحج والعمرة السعودية ، وسيتم تحديد موعد إستكمال باقى تكاليف الحج عقب إحتساب القيمة النهائية لها .

- سداد قيمة تذكرة الطيران وفقاً للضوابط والقيم المالية المحددة بمعرفة الناقل الوطنى ( شركة مصر للطيران ) .

- يكون السداد لكل فائز على حدا ، فيما عدا المُرافقين الوجوبيين فقط لمقدم الطلب حيث يتم السداد لهما سوياً ، وذلك بموجب بطاقتى الرقم القومى الساريتين الصلاحية .. على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أية تكاليف إضافية تفرضها السلطات السعودية على المسار الإلكترونى السعودى .

- كافة الشروط والضوابط المنظمة لأعمال الحج عن عام 1448 هـ / 2027 م ستكون متاحة بكافة مديريات الأمن ، وكذا البوابة المصرية الموحدة للحج من تاريخ فتح باب تقديم طلبات الحج الموافق يوم الأربعاء 12/8/2026 م .

- قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام ١٤٤٨ هـ / ٢٠٢٧ م

اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ١٢ / ٨ / ٢٠٢٦ م حتى يوم الخميس الموافق ٢٧/ ٨ /٢٠٢٦ م