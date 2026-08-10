بعد أزمته مع الزمالك.. هل يفتح الأهلي الباب أمام خوان بيزيرا؟

من لاعب مطلوب في الخارج إلى اسم مرتبط بالانتقال إلى الغريم التقليدي.. هكذا تحول ملف البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا داخل الكرة المصرية خلال أيام قليلة بعدما دخل اللاعب في أزمة مع نادي الزمالك بالتزامن مع تعثر مفاوضات رحيله إلى شباب الأهلي الإماراتي لتظهر تساؤلات جديدة حول إمكانية انتقاله إلى الأهلي.

ولم يكن اسم خوان بيزيرا حاضرًا بقوة في سوق الانتقالات المصرية باعتباره أحد أبرز المواهب الأجنبية في الدوري فقط وإنما أصبح خلال الفترة الأخيرة محور أزمة داخل الزمالك بعدما أعلن اللاعب تمسكه بموقفه الرافض للعودة إلى التدريبات متحدثًا عن عدم تنفيذ وعد سابق بالسماح له بالاحتراف الخارجي.

وفي الوقت الذي اتخذ فيه الزمالك موقفًا حاسمًا تجاه اللاعب وبدأ في تجهيز ملفه القانوني تحسبًا للتصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " دخلت مفاوضات شباب الأهلي الإماراتي مرحلة جديدة قبل أن يعلن النادي الإماراتي تجميد المفاوضات.

ومع تعقد المشهد ظهر السؤال الذي يثير اهتمام جماهير الكرة المصرية: هل يمكن أن يستغل الأهلي أزمة بيزيرا مع الزمالك ويتدخل لحسم الصفقة؟

الأهلي يغلق الباب أمام بيزيرا

بحسب مصدر داخل النادي الأهلي فإن خوان بيزيرا ليس ضمن حسابات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الحالية نافيًا وجود أي مفاوضات أو تحركات من جانب إدارة النادي للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

وأكد المصدر أن ما تردد بشأن دخول الأهلي في مفاوضات مع بيزيرا أو وجود رغبة داخل النادي في ضمه غير صحيح مشددًا على أن اللاعب لا يمثل خيارًا مطروحًا أمام إدارة الكرة.

ولم يقتصر النفي على الفترة الحالية إذ أوضح المصدر أن بيزيرا خارج حسابات الأهلي سواء في الوقت الراهن أو مستقبلًا.

وبالتالي فإن السيناريو الذي بدأ يطرح نفسه مع اشتعال أزمة اللاعب مع الزمالك لا يبدو مطروحًا من جانب الأهلي على الأقل وفق الموقف المعلن من داخل النادي.

لماذا ظهرت فكرة انتقال بيزيرا إلى الأهلي؟

الحديث عن الأهلي لم يأتِ من مفاوضات معلنة بين الطرفين وإنما من طبيعة الأزمة التي يعيشها اللاعب مع الزمالك إلى جانب تعثر انتقاله إلى الخارج.

فبيزيرا كان يريد الرحيل عن الزمالك وخوض تجربة احترافية جديدة بينما تمسك النادي باستمراره باعتباره أحد أهم عناصر الفريق.

وفي وقت سابق حدد الزمالك قيمة مالية كبيرة للموافقة على رحيل اللاعب وسط تقارير تحدثت عن تمسك النادي بالحصول على مقابل يصل إلى 7 ملايين دولار على الأقل خاصة مع صعوبة تعويض اللاعب في ظل أزمة القيد.

ومع استمرار الخلاف أصبح مستقبل اللاعب مفتوحًا على أكثر من احتمال وهو ما دفع البعض إلى طرح اسم الأهلي باعتباره الوجهة الأكثر إثارة للجدل في حال انتهت علاقة بيزيرا بالزمالك.

الأزمة مع الزمالك.. من رغبة في الاحتراف إلى صدام

بدأت الأزمة عندما أعلن بيزيرا رفضه العودة إلى تدريبات الزمالك مؤكدًا في بيان له أنه يرى أن النادي تراجع عن وعد سابق بالسماح له بالاحتراف الخارجي.

وأشار اللاعب إلى أنه كان قد رفض الرحيل خلال منتصف الموسم الماضي لرغبته في استكمال مشواره مع الزمالك والمنافسة على لقب الدوري قبل أن يطالب لاحقًا بتفهم موقفه بعد تغير الظروف.

وجاء رد الزمالك سريعًا حيث أعلن مجلس الإدارة غلق الباب أمام رحيل اللاعب مؤكدًا أن النادي لن يناقش أي عروض تخص بيزيرا وأنه لن يسمح بفرض أي أمر واقع عليه خصوصًا في ظل غياب اللاعب عن التدريبات.

وبذلك تحول الملف من مجرد مفاوضات انتقال إلى أزمة تعاقدية يمكن أن يكون لها امتداد قانوني.

الزمالك يتحرك قانونيًا

لم يتوقف موقف الزمالك عند البيانات إذ بدأ النادي في تجهيز ملف شامل بشأن اللاعب تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استمرار غيابه وعدم الوصول إلى حل.

وتتضمن التحركات المنتظرة إمكانية اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمطالبة بالحفاظ على حقوق النادي في الأزمة التعاقدية.

وفي هذا السياق أوضح خبير اللوائح الرياضية طلال عبد اللطيف أن الزمالك يمكنه اتخاذ إجراءات قانونية ضد اللاعب إذا ثبت حصوله على مستحقاته المالية وعدم وجود مبرر تعاقدي لغيابه عن التدريبات.

وأشار إلى أن النادي يمكنه مخاطبة الاتحادات المعنية والاتحاد الدولي لكرة القدم مع إمكانية طلب عدم منح اللاعب بطاقة دولية مؤقتة في حال انتقاله إلى نادٍ آخر مع التأكيد على أن فيفا قد يسمح في بعض الحالات ببطاقة مؤقتة لحين الفصل النهائي في النزاع.

كما أوضح أن العقوبة المحتملة في حال ثبوت مخالفة اللاعب للتعاقد قد تكون مالية بدلًا من إيقافه باعتبار أن لوائح الاتحاد الدولي تراعي مستقبل اللاعبين عند التعامل مع النزاعات التعاقدية.

شباب الأهلي كان الطريق الأقرب

قبل أن يدخل اسم الأهلي في دائرة التكهنات كان الطريق الإماراتي هو الأكثر وضوحًا بالنسبة لبيزيرا.

نادي شباب الأهلي دبي دخل في مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب في ظل رغبته في مغادرة الزمالك وخوض تجربة جديدة.

وكان الزمالك قد تلقى بالفعل عرضًا رسميًا من النادي الإماراتي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية.

لكن المفاوضات لم تصل إلى نهايتها إذ شهدت الساعات الأخيرة تطورًا مهمًا بإعلان شباب الأهلي تجميد مفاوضات ضم اللاعب في ظل الخلاف حول شروط الصفقة ومطالب الزمالك.

وزادت الأمور تعقيدًا بعدما ارتبط اسم شباب الأهلي بالتعاقد مع لاعب آخر وهو الجناح السورينامي جاهنواه ماركيلو في خطوة اعتبرتها تقارير رياضية مؤشرًا على تغير موقف النادي الإماراتي من صفقة بيزيرا.

وبالتالي لم يعد اللاعب يمتلك في الوقت الحالي الطريق الخارجي السهل الذي كان يبحث عنه.

هل يمكن أن يستغل الأهلي الموقف؟

على الورق قد يبدو سيناريو انتقال لاعب أجنبي بارز من الزمالك إلى الأهلي واحدًا من أكثر السيناريوهات إثارة في الكرة المصرية.

لكن على أرض الواقع توجد عدة عوامل تجعل الصفقة بعيدة عن الحسابات الحالية للقلعة الحمراء.

أول هذه العوامل هو الموقف المباشر للأهلي الذي ينفي وجود مفاوضات أو رغبة في ضم اللاعب.

أما العامل الثاني فيتعلق بالوضع التعاقدي لبيزيرا إذ إن دخوله في نزاع مع الزمالك يجعل أي نادٍ يرغب في التعاقد معه أمام ملف قانوني يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل اتخاذ خطوة رسمية.

العامل الثالث هو أن الزمالك لا يتعامل مع اللاعب باعتباره عنصرًا يمكن التخلي عنه بسهولة وإنما سبق أن تمسك ببقائه ووضع شروطًا مالية مرتفعة لبيعه خاصة مع صعوبة تعويضه في ظل أزمة القيد.

وبالتالي فإن انتقال اللاعب إلى الأهلي - حتى لو أصبح مطروحًا مستقبلًا - لن يكون مجرد صفقة تقليدية في سوق الانتقالات.

بيزيرا.. ورقة هجومية يصعب تعويضها

بعيدًا عن الأزمة الحالية فإن سبب تمسك الزمالك باللاعب مفهوم من الناحية الفنية وأصبح بيزيرا أحد العناصر المؤثرة في الخط الهجومي للفريق وارتفعت قيمته داخل سوق الانتقالات بعد المستويات التي قدمها مع الزمالك إلى جانب مساهمته في تتويج الفريق بالدوري.

وكانت إدارة الزمالك قد أكدت في وقت سابق رغبتها في الحفاظ على العناصر الأساسية وعدم التفريط فيها بسهولة خصوصًا في ظل الظروف التي يمر بها النادي وأزمة القيد التي تحد من قدرته على تعويض أي لاعب يرحل.

لذلك فإن الأزمة الحالية لا تعني بالضرورة أن الزمالك مستعد للتخلي عن بيزيرا بل قد تكون البداية لمعركة تعاقدية طويلة إذا لم يتم التوصل إلى حل بين الطرفين.