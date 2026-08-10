مثلما فعل نيمار.. كواليس أزمة بيزيرا مع الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن كواليس جديدة بشأن أزمة البرازيلي خوان بيزيرا مع نادي الزمالك، في ظل غياب اللاعب عن تدريبات الفريق ورغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن بيزيرا كان قبل رحيل جون إدوارد، المدير الرياضي السابق للزمالك، بأسبوع، يتواصل بشكل مستمر عبر مجموعة «واتساب» الخاصة بالفريق، وكان يسأل يوميا عن موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف أن موقف اللاعب تغير بشكل مفاجئ عقب رحيل جون إدوارد، مشيرا إلى أن بيزيرا «اختفى» ولم يعد يرد على أحد، قبل أن يظهر من خلال بيان نشره عبر حسابه على «إنستجرام» للحديث عن مستقبله مع الفريق.

وأوضح الغندور أن بيزيرا لم يكشف في بيانه عن الشخص الذي وعده بالموافقة على رحيله عن الزمالك، مشيرا إلى أن نادي شباب الأهلي دبي دخل في مفاوضات لضمه، قبل أن ينسحب من الصفقة بسبب المقابل المالي المطلوب.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن بيزيرا لم يعلن قيمة العرض المالي بشكل واضح، مكتفيا بالإشارة إلى أنه سيكون «أكبر عقد بيع لاعب في تاريخ النادي»، متسائلا عن مدى معرفة اللاعب بتاريخ الزمالك خلال الفترة القصيرة التي قضاها داخل القلعة البيضاء.

وانتقد الغندور موقف اللاعب، معتبرا أن بعض اللاعبين البرازيليين يضعون الجانب المالي في مقدمة أولوياتهم على حساب الاستقرار والمسيرة الرياضية، وضرب مثالا بالبرازيلي نيمار، الذي يرى الغندور أن الإغراءات المالية أثرت على مسيرته الكروية.