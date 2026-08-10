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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا

بولاريس RZR Pro R
بولاريس RZR Pro R
صبري طلبه

كشفت شركة بولاريس الأمريكية عن مركبة RZR Pro R Boost الجديدة، التي تنتمي إلى فئة المركبات الجانبية المخصصة للقيادة خارج الطرق الممهدة، مع تركيز واضح على الأداء في التضاريس الصعبة والمسارات الصحراوية.

وتأتي المركبة ضمن عائلة RZR المعروفة لدى بولاريس، وهي شركة أمريكية تأسست عام 1954 في ولاية مينيسوتا، وبدأت نشاطها بتطوير مركبات الثلوج قبل أن تتوسع لاحقًا إلى مركبات الطرق الوعرة والمركبات الجانبية وغيرها من منتجات رياضة المحركات.

بولاريس RZR Pro R 

محرك توربو بقوة 275 حصانًا

تحصل RZR Pro R Boost على محرك بنزين جديد مكون من أربع أسطوانات وبسعة 2.0 لتر، مع شاحن توربيني يرفع مخرجات المنظومة إلى 275 حصانًا.

ويصل عزم الدوران إلى 302 نيوتن متر، مع توجيه القوة إلى نظام دفع رباعي، بينما تعتمد المركبة على ناقل حركة متغير باستمرار CVT وتمنح هذه التركيبة المركبة قدرة مناسبة للتعامل مع المسارات الوعرة.

بولاريس RZR Pro R 

تجهيزات مخصصة للتعامل مع التضاريس القاسية

حصلت RZR Pro R Boost على مجموعة من التعديلات التي تخدم طبيعة استخدامها خارج الطرق، وتشمل التجهيزات نظام تعليق إلكتروني متطور ثنائي الصمامات، إلى جانب عجلات مخصصة للطرق الوعرة، مع تصميم هيكلي انسيابي يتناسب مع طبيعة المركبة والمهام التي تستهدف تنفيذها في المسارات الرملية والصحراوية.

بولاريس RZR Pro R 

ويتفاوت وزن RZR Pro R Boost وفقًا للتكوين، إذ يبلغ وزن أخف نسخة نحو 1,212 كجم، بينما يصل وزن النسخة الأثقل إلى 1,366 كجم، ويأتي هذا الاختلاف نتيجة تنوع التجهيزات والتكوينات المتاحة للمركبة، مع الحفاظ على منظومة الحركة نفسها التي تعتمد على المحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر والشاحن التوربيني ونظام الدفع الرباعي.

أسعار بولاريس RZR Pro R Boost

تقدم بولاريس RZR Pro R Boost عالميًا بأسعار تبدأ من 49,999 دولارًا أمريكيًا للنسخة ذات المقعدين Ultimate، بينما يصل سعر النسخة ذات الأربعة مقاعد إلى 53,999 دولارًا، وترتفع الأسعار مع الانتقال إلى تجهيزات Ultra، التي تبدأ من 52,999 دولارًا للنسخة ذات المقعدين وتصل إلى 56,999 دولارًا للنسخة ذات الأربعة مقاعد.

بولاريس بولاريس الأمريكية RZR RZR Pro R Boost أسعار بولاريس RZR Pro R Boost

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