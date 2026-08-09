أخبار السيارات: 8 نصائح لحماية السيارة من حرارة الصيف.. وشاحنة تيلو MT1 الصغيرة بتجهيزات سحب غير عادية.. وشيفروليه كورفيت 1LT وتسارع مذهل

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات.. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



شيفروليه كورفيت 1LT ستينجراي 2026.. تسارع مذهل لأيقونة الأداء



تقدم شيفروليه كورفيت 1LT ستينجراي 2026 نفسها كإحدى السيارات الرياضية التي تركز بصورة واضحة على الأداء والاستجابة، مستفيدة من منظومة ميكانيكية مصممة لتقديم قوة كبيرة مع تسارع عالي الأداء.

شاحنة تيلو MT1 بتجهيزات سحب غير عادية.. وبهذا الحجم

استطاعت شاحنة تيلو MT1 أن تخطف الأنظار منذ الكشف عنها، بعدما قدمت مفهومًا مختلفًا في فئة شاحنات البيك أب الكهربائية، إذ تجمع بين الأبعاد المدمجة والقدرات العملية.

تيسلا موديل Y الكهربائية بمدى يصل لـ 622 كم

تواصل تيسلا موديل Y حضورها عالميًا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم والفاخرة، مع طرح مجموعة من الفئات الكهربائية التي تختلف فيما بينها من حيث نظام الدفع والأداء والمدى.

8 نصائح لحماية السيارة من حرارة الصيف.. اعرفها جيدًا

تُهدد حرارة الصيف عددًا من مكونات السيارة بالأعطال المفاجئة، خاصة مع ارتفاع حرارة الأسفلت وزيادة ساعات تشغيل المحرك وتكييف الهواء خلال الأيام شديدة الحرارة.

بقوة 600 حصان.. دودج تقدم تشارجر سوبر بي 2027 الجديدة| صور

تسعى دودج إلى استعادة جانب من الطابع الرياضي الذي ارتبط باسم تشارجر لسنوات، من خلال طرح فئة سوبر بي الجديدة، التي تأتي بتعديلات تستهدف رفع الأداء وتحسين قدرات السيارة على الحلبات.

سعر ومواصفات تويوتا لاندكروزر HEV MAX 2026 في السعودية

تواصل تويوتا تقديم لاندكروزر ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، مع طرح مجموعة من الفئات التي تختلف في مستويات التجهيز ومنظومات الحركة، ومنها تويوتا لاندكروزر HEV MAX موديل 2026، التي تعد من أبرز الفئات الهجينة المقدمة في السوق السعودي.