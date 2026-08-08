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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات تويوتا لاندكروزر HEV MAX 2026 في السعودية

تويوتا لاندكروزر
تويوتا لاندكروزر
صبري طلبه

تواصل تويوتا تقديم لاندكروزر ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، مع طرح مجموعة من الفئات التي تختلف في مستويات التجهيز ومنظومات الحركة، ومنها تويوتا لاندكروزر HEV MAX موديل 2026، التي تعد من أبرز الفئات الهجينة المقدمة في السوق السعودي.

محرك هجين بقوة 457 حصانًا

تعتمد تويوتا لاندكروزر HEV MAX 2026 على محرك V6 يعمل بالبنزين مع شاحنين توربينيين، وتبلغ سعته 3.5 لتر، بينما تعمل منظومة الحركة بنظام هايبرد HEV. وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 457 حصانًا، في حين يبلغ عزم الدوران الإجمالي 790 نيوتن متر، وترتبط مجموعة الحركة بناقل أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD. 

تويوتا لاندكروزر

أبعاد وتصميم تويوتا لاندكروزر HEV MAX 2026 

تنتمي السيارة إلى فئة SUV كبيرة الحجم، وتأتي بطول يبلغ 5,115 ملم، مع عرض يصل إلى 1,980 ملم وارتفاع يبلغ 1,945 ملم، وتبلغ قاعدة العجلات 2,850 ملم.

وتحصل لاندكروزر HEV MAX على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وتأتي السيارة بعجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي، بينما تتضمن المرايا الخارجية مؤشرات انعطاف مع إمكانية الضبط والطي كهربائيًا، كما تأتي بفتحة سقف كهربائية.

تجهيزات تويوتا HEV MAX 2026

تحصل السيارة تويوتا لاندكروزر HEV MAX 2026 على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم نظام آبل كاربلاي، إلى جانب شاشة للعدادات بقياس 7 بوصات.

كما تضم منظومة الصوت 6 سماعات رئيسية بالإضافة إلى سماعتي رأس، وتأتي المقصورة كذلك بنظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، مع فتحات مخصصة للصفين الثاني والثالث.

تويوتا لاندكروزر

وتشمل التجهيزات أيضًا مقاعد كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الجزء الأمامي، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، وحزمة من حساسات الركن وكاميرات 360 درجة.

 

سعر تويوتا لاندكروزر HEV MAX 2026

يبلغ سعر تويوتا لاندكروزر HEV MAX 2026 في السعودية 334,535 ريالًا سعوديًا.

تويوتا لاندكروزر تويوتا لاندكروزر لاندكروزر HEV MAX سعر تويوتا لاندكروزر HEV MAX

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