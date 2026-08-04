قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزهم أفشة.. الأهلي ينتظر تقرير عموتة لحسم مصير بعض اللاعبين
المنصة والوشاح خدعة.. أحمد موسى يكشف سر فيديوهات القاضي المزيف
برواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن 300 فرصة وظيفة لسائقي الرخصة الأولى
قضية تصنيع المخدرات.. محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهما.. اليوم
زلزال كوماموتو يواصل تعطيل مصانع السيارات اليابانية ويضغط على سلاسل الإمداد
أفضل صيغ للاستغفار لجلب الرزق.. رددها باستمرار وشاهد النتيجة
بالزيادات الرسمية والأوزان الجديدة.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد قرار التموين أغسطس 2026
25 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب الرسوم الجمركية
هل الزلازل غضب من الله؟.. فيها 3 رسائل للظالمين و2 للمذنبين فاحذروا
جمهورية التعليم والابتكار.. الرئيس السيسي يحوّل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتعليم العالي
براتب 16 ألف جنيه.. وظائف خالية في القطاعين العام والخاص قدم الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا FJ كروزر 2026 الجديدة .. بقوة 166 حصان

تويوتا FJ كروزر
تويوتا FJ كروزر
صبري طلبه

تنتمي تويوتا FJ كروزر إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تواصل الشركة اليابانية تعزيز حضورها فيها من خلال طرح موديل 2026 في الأسواق العالمية. 

ويأتي هذا الطراز محافظًا على الشخصية التي اشتهرت بها السيارة على مدار السنوات الماضية، إذ يجمع بين التصميم المخصص للقيادة على الطرق الوعرة مع تجهيزات حديثة تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

تويوتا FJ كروزر 2026

أبعاد تويوتا FJ كروزر 2026

تحمل السيارة تويوتا FJ كروزر 2026 أبعادًا تتناسب مع طبيعة استخدامها كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، حيث يبلغ طولها 4.575 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.855 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.960 متر.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات تمتد إلى 2.578 متر، كما يبلغ الخلوص الأرضي 245 ملم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1.970 كيلوجرام، فيما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إضافة إلى عجلات قياس 18 بوصة.

تويوتا FJ كروزر 2026

محرك تويوتا FJ كروزر 2026

تعتمد FJ كروزر موديل 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي للعجلات، ويولد المحرك قوة تبلغ 166 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 245 نيوتن متر.

وتحقق السيارة تويوتا FJ كروزر 2026 معدل استهلاك وقود يبلغ 9.3 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 63 لترًا، وهو ما يمنحها مدى قيادة يصل إلى نحو 589 كيلومترًا، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 165 كيلومترًا في الساعة.

تويوتا FJ كروزر 2026

تجهيزات تويوتا FJ كروزر 2026

زودت تويوتا FJ كروزر 2026 بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة شاشة عدادات بقياس 7 بوصة، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، مع كاميرات خارجية، وبنظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

تويوتا FJ كروزر 2026 وأنظمة السلامة 

تحصل تويوتا FJ كروزر 2026 على مجموعة من تجهيزات السلامة، حيث زودت بعدد 7 وسائد هوائية، كما تضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

تويوتا FJ كروزر 2026

وتشمل تجهيزات السلامة كذلك نظام تثبيت سرعة متكيف، وتقنيات التحذير من التصادم الأمامي، بالإضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق الذي يجمع بين التحذير عند مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله، كما زودت السيارة بنظام مراقبة المنطقة العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

تويوتا تويوتا FJ تويوتا FJ كروزر 2026 تويوتا FJ كروزر سيارة تويوتا FJ كروزر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

تنسيق

مجموع 50% يدخل إيه؟ أبرز الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

حمزة عبد الكريم

غياب مفاجئ لـ حمزة عبد الكريم في تدريب برشلونة .. وفليك يغيّر خططه

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| حكم الدعاء على الظالم في الصلاة.. ما حكم بيع الدين لغير المدين؟.. وهل تعليق الصور الفوتوغرافية على الحائط حرام؟

وزارة الأوقاف

فتح باب التقدم لشغل وظائف الإدارة الإشرافية بمديريات أوقاف بورسعيد والسويس ودمياط

دولة التلاوة

الأوقاف: انطلاق التصفيات الشفوية لمشروع دولة التلاوة بـ 4 محافظات الأحد المقبل

بالصور

ختام راقي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي وحفل مهيب لتوزيع الجوائز

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

طفل البلكونة
طفل البلكونة
طفل البلكونة

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد