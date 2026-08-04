تويوتا FJ كروزر 2026 الجديدة .. بقوة 166 حصان

تنتمي تويوتا FJ كروزر إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تواصل الشركة اليابانية تعزيز حضورها فيها من خلال طرح موديل 2026 في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الطراز محافظًا على الشخصية التي اشتهرت بها السيارة على مدار السنوات الماضية، إذ يجمع بين التصميم المخصص للقيادة على الطرق الوعرة مع تجهيزات حديثة تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم.

تويوتا FJ كروزر 2026

أبعاد تويوتا FJ كروزر 2026

تحمل السيارة تويوتا FJ كروزر 2026 أبعادًا تتناسب مع طبيعة استخدامها كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات، حيث يبلغ طولها 4.575 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.855 متر، ويبلغ ارتفاعها 1.960 متر.

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات تمتد إلى 2.578 متر، كما يبلغ الخلوص الأرضي 245 ملم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1.970 كيلوجرام، فيما تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إضافة إلى عجلات قياس 18 بوصة.

تويوتا FJ كروزر 2026

محرك تويوتا FJ كروزر 2026

تعتمد FJ كروزر موديل 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لتر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي للعجلات، ويولد المحرك قوة تبلغ 166 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 245 نيوتن متر.

وتحقق السيارة تويوتا FJ كروزر 2026 معدل استهلاك وقود يبلغ 9.3 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 63 لترًا، وهو ما يمنحها مدى قيادة يصل إلى نحو 589 كيلومترًا، كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 165 كيلومترًا في الساعة.

تويوتا FJ كروزر 2026

تجهيزات تويوتا FJ كروزر 2026

زودت تويوتا FJ كروزر 2026 بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم السيارة شاشة عدادات بقياس 7 بوصة، إلى جانب نظام صوتي يتكون من 6 سماعات، مع كاميرات خارجية، وبنظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

تويوتا FJ كروزر 2026 وأنظمة السلامة

تحصل تويوتا FJ كروزر 2026 على مجموعة من تجهيزات السلامة، حيث زودت بعدد 7 وسائد هوائية، كما تضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

تويوتا FJ كروزر 2026

وتشمل تجهيزات السلامة كذلك نظام تثبيت سرعة متكيف، وتقنيات التحذير من التصادم الأمامي، بالإضافة إلى نظام قراءة مسار الطريق الذي يجمع بين التحذير عند مغادرة المسار ومساعد البقاء داخله، كما زودت السيارة بنظام مراقبة المنطقة العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية.