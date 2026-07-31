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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا تطرح كورولا الأقوى في تاريخها بسعر يقترب من BMW M2

تويوتا GRMN كورولا 2026
تويوتا GRMN كورولا 2026
عزة عاطف

كشفت شركة “تويوتا” اليابانية رسميًا عن القائمة التسعيرية لطرازها المطور والجديد كليًا "GRMN كورولا" موديل 2026، لتسجل بذلك لقب أغلى وأقوى نسخة إنتاجية تُطرح تحت علامة كورولا التاريخية. 

ويبدأ سعر السيارة القياسي من 64360 دولارًا أمريكيًا (نحو 65655 دولارًا بعد إضافة رسوم الشحن)، لتتجاوز الفئات الرياضية التقليتدية بزيادة تصل إلى 24000 دولار، وتدخل في منافسة سعرية مباشرة مع سيارات رياضية فاخرة مثل بي إم دبليو M2 وفورد موستانج Dark Horse.

تخفيف الوزن والتصميم الموجه للمضامير

ركزت تعديلات قسم تويوتا الرياضي (GAZOO Racing) في إصدار GRMN على تحسين الصلابة الهيكلية وتخفيف الوزن الميداني عبر التخلي الكامل عن المقاعد الخلفية واستبدالها بدعامة صلبة ومثبتات صلابة هيكلية. 

واعتمدت تويوتا غطاء محرك وأجنحة أمامية مصنوعة من ألياف الكربون (Carbon Fiber)، إلى جانب جناح خلفي قابل للتعديل المباشر على 5 وضعيات رياضية. 

كما خضعت السيارة لعملية تخفيض للوزن بمقدار 66 رطلاً (نحو 30 كجم) مقارنة بالنسخ القياسية.

المنظومة الميكانيكية ونظام التعليق

تحتفظ السيارة بالمحرك المكون من 3 أسطوانات سعة 1.6 لتر توربو (G16E-GTS) مع رفع عزم الدوران إلى 302 رطل/قدم (نحو 410 نيوتن/متر) مع بقاء القوة عند 300 حصان. 

وتتصل المنظومة حصريًا بناقل حركة يدوي من 6 سرعات مزود بتقنية مطابقة سرعة الدوران (Rev-Matching)، دون إتاحة الخيار الأوتوماتيكي. وشملت التحديثات الميكانيكية استخدام ممتصات صدمات أحادية أنبوبية (Monotube) مخصصة، وإعادة ضبط الدفع الكلي GR-FOUR، وتزويد السيارة بعجلات فورجد بمقاس 18 بوصة مغطاة بإطارات مخصصة للمضامير من نوع Michelin Pilot Sport Cup 2.

الحصرية وحجم الإنتاج العالمي

تتم عملية التجميع اليدوي الكامل لطراز GRMN Corolla داخل مصنع “موتوماتشي” التابع لتويوتا في اليابان. 

وتستهدف الشركة تقديم عدد محدود للغاية لا يتجاوز 730 سيارة فقط على مستوى العالم، مع تخصيص أغلب النسخ لأسواق أستراليا واليابان وأمريكا الشمالية. وتطرح الشركة السيارة بألوان خارجية حصريّة تشمل "Zero Gravity" و"Gravel"، على أن تبدأ عمليات التسليم الميداني بالصالات التجارية بنهاية صيف عام 2026 الجاري.

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