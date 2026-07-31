أبوظبي الرياضية تنقل مباريات ريال مدريد الودية استعدادًا للموسم الجديد

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية نقل عدد من مباريات ريال مدريد الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، لتمنح جماهير النادي الملكي فرصة متابعة الفريق في ظهوره خلال التحضيرات للموسم المقبل.

ويخوض ريال مدريد، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، عدة مواجهات ودية ضمن برنامج الإعداد، في ظل سعي الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين ورفع معدلات الانسجام قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ووفقًا للإعلان المتداول، تشمل المباريات المنقولة مواجهات ريال مدريد أمام:

ريال مدريد × فيورنتينا الإيطالي

فيرينتسفاروش المجري × ريال مدريد

ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني × ريال مدريد

شالكه 04 الألماني × ريال مدريد ضمن كأس تيريزا هيريرا

وكان ريال مدريد قد أعلن رسميًا مواجهة فيورنتينا يوم 1 أغسطس في النمسا، بينما يلتقي فيرينتسفاروش في المجر يوم 8 أغسطس. كما يشارك الفريق في النسخة الـ81 من بطولة كأس تيريزا هيريرا أمام ديبورتيفو لاكورونيا.

تردد قناة أبوظبي الرياضية

ومن المنتظر أن تكون مباريات ريال مدريد الودية متاحة عبر قناة AD Sport 1 HD على القمر الصناعي نايل سات، وفق البيانات المتداولة:

القمر الصناعي: Nilesat 7.0°W

القناة: AD Sport 1 HD

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

وتحظى مباريات ريال مدريد الودية باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع انطلاق مرحلة جديدة للفريق تحت قيادة مورينيو، ورغبة الجماهير في متابعة الصفقات والعناصر الجديدة خلال فترة الإعداد.