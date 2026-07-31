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خطوة يغفل عنها الكثيرون.. كيف تغير عنوان منزلك في خرائط آبل بسهولة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوة يغفل عنها الكثيرون.. كيف تغير عنوان منزلك في خرائط آبل بسهولة؟

خرائط آبل
خرائط آبل
شيماء عبد المنعم

قد يبدو تغيير عنوان منزلك في تطبيق خرائط آبل Apple Maps مهمة معقدة، خصوصا إذا كنت تعتمد على التطبيق للوصول إلى المنزل أو العمل بشكل يومي. لكن في الواقع، هناك طريقة بسيطة تضمن تحديث العنوان بشكل صحيح دون أي ارتباك.

ويستخدم كثير من مالكي هواتف آيفون تطبيق خرائط آبل أثناء القيادة عبر CarPlay أو أثناء التنقل سيرا على الأقدام، كما يتيح التطبيق الوصول السريع إلى الأماكن الأكثر زيارة، مثل المنزل ومكان العمل.

كيفية تغيير عنوانك في خرائط آبل

لكن عند الانتقال إلى منزل جديد، يواجه بعض المستخدمين صعوبة في تغيير عنوان المنزل داخل التطبيق، خاصة إذا كان الموقع محفوظا أيضا كعنوان مثبت Pinned Location.

توضح آبل أن عنوان "المنزل" لا يتم حفظه داخل تطبيق الخرائط نفسه، بل يعتمد النظام على بطاقة جهة الاتصال الشخصية My Card الموجودة في تطبيق جهات الاتصال Contacts.

ويستخدم هذا العنوان في العديد من خدمات الهاتف، مثل عمليات الشراء عبر الإنترنت، وملء النماذج الإلكترونية، إلى جانب تطبيق خرائط آبل.

خطوات تغيير عنوان المنزل على آيفون

لتحديث عنوان المنزل خرائط آبل على آيفون، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق جهات الاتصال Contacts.
2. اضغط على بطاقتي My Card الموجودة أعلى الشاشة.
اختر تعديل Edit.
3. انتقل إلى قسم العنوان Address.
4. أدخل عنوانك الجديد.
5. اضغط على علامة الصح (تم) لحفظ التغييرات.

خطوات تغيير عنوان المنزل على آيفون

وبذلك يصبح عنوان المنزل الجديد هو العنوان الافتراضي الذي يستخدمه هاتف آيفون في مختلف التطبيقات والخدمات.

لا تنس تحديث الموقع المثبت

ورغم تحديث العنوان في جهات الاتصال، فإن خرائط آبل لا تقوم تلقائيا بتحديث الموقع المثبت للمنزل.

كما أن التطبيق لا يسمح بتعديل الموقع المثبت مباشرة، لذلك يتعين على المستخدم حذف الموقع القديم ثم إنشاء موقع مثبت جديد باستخدام العنوان الجديد.

وبهذه الخطوة تضمن ظهور عنوان المنزل الصحيح في عمليات البحث والتنقل داخل تطبيق خرائط آبل، دون الحاجة إلى إدخاله يدويا في كل مرة.

خرائط آبل تغيير العنوان هواتف آيفون تغيير عنوان المنزل خطوات تغيير عنوان المنزل على آيفون

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