ليفربول يتقدم بعرض ضخم لضم برادلي باركولا من باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن تحرك قوي من نادي ليفربول الإنجليزي لحسم إحدى أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتقدم بعرض مالي كبير للتعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان.

ليفربول

ووفقًا لما ذكره الصحفي ديف أودونيل، فإن ليفربول تقدم بعرض رسمي تبلغ قيمته 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع باركولا، في ظل سعي إدارة "الريدز" لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أن إدارة ليفربول ترى في باركولا أحد أبرز المواهب الهجومية في أوروبا، وتسعى لإقناع باريس سان جيرمان بالموافقة على رحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعد باركولا من الركائز الأساسية في صفوف باريس سان جيرمان، بعدما قدم مستويات مميزة مع الفريق، وهو ما يجعل موافقة النادي الفرنسي على رحيله أمرًا غير محسوم حتى الآن، رغم ضخامة العرض المقدم.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن الصفقة، في ظل ترقب موقف باريس سان جيرمان من العرض الإنجليزي، وما إذا كان سيوافق على فتح باب المفاوضات أو يتمسك باستمرار اللاعب.