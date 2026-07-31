بعد رحيل الفرعون المصري.. هل يبدأ ليفربول رحلة الندم على خسارة محمد صلاح؟

لم يكن صيف 2026 عاديا داخل أسوار “أنفيلد” فمع إسدال الستار على حقبة النجم المصري محمد صلاح، وجد ليفربول نفسه أمام فصل جديد يحمل الكثير من الأسئلة أكثر مما يحمل من الإجابات.

وبين طموحات المدرب الإسباني أندوني إيراولا، وترقب الجماهير لملامح الفريق الجديد، يلوح في الأفق سؤال يفرض نفسه بقوة: هل يستطيع الريدز تجاوز إرث أحد أعظم لاعبيه في العصر الحديث؟

إرث يصعب تعويضه

على مدار سنوات، لم يكن محمد صلاح مجرد هداف استثنائي، بل كان المحرك الرئيسي للهجوم، وصانع الفارق في أصعب المباريات، واللاعب الذي اعتادت الجماهير رؤيته ينقذ الفريق في اللحظات الحاسمة.

ورحيله ترك فراغًا لا يقاس بالأرقام فقط، بل يمتد إلى الشخصية القيادية والحضور داخل الملعب، وهو ما يجعل أي لاعب جديد يدخل إلى الفريق مطالبًا بمهمة تبدو شبه مستحيلة.

باركولا أمام اختبار مبكر

ومع اقتراب ليفربول من حسم صفقة الفرنسي برادلي باركولا، تتجه الأنظار إلى الوافد المحتمل الذي سيجد نفسه تحت ضغط استثنائي منذ اليوم الأول.

فالجماهير لن تكتفي بلمحات فنية أو فترات للتأقلم، بل ستنتظر مساهمات هجومية كبيرة، بعدما اعتادت على أرقام محمد صلاح المذهلة موسمًا بعد آخر.

وتلك المقارنات قد تضع اللاعب الشاب أمام تحدٍ نفسي وفني معقد قبل أن يخوض تجربته الأولى بشكل كامل في الدوري الإنجليزي.

إيراولا وإعادة بناء المنظومة

في المقابل، يواجه المدرب الجديد أندوني إيراولا واحدة من أصعب مهامه التدريبية، إذ أصبح مطالبًا بإعادة صياغة المنظومة الهجومية بالكامل بعد رحيل اللاعب الذي بُني عليه جزء كبير من أسلوب الفريق خلال السنوات الماضية.

ويحتاج المدرب الإسباني إلى إيجاد حلول تكتيكية جديدة، خاصة إذا اكتملت صفقة باركولا، الذي يمتلك خصائص مختلفة عن صلاح، وهو ما قد يفرض تغييرًا في طريقة اللعب وآليات صناعة الفرص داخل الفريق.

صفقة باهظة تحت المجهر

ولا تتوقف الضغوط عند الجانب الفني، إذ تشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة المحتملة قد تتجاوز 100 مليون يورو، وهو رقم سيجعل أي تعثر أو تراجع في المستوى محل انتقادات واسعة.

فالجماهير ستقارن تلقائيًا بين لاعب غادر النادي وبين الصفقة الجديدة التي ستكلف خزائن ليفربول مبالغ ضخمة، ما يزيد من حجم التوقعات الملقاة على عاتق الوافد الجديد.

هل يتحول القرار إلى لحظة ندم؟

لا يمكن الجزم بما ستؤول إليه الأمور، لكن المؤكد أن ليفربول يدخل مرحلة انتقالية حساسة بعد نهاية حقبة محمد صلاح وسيكون نجاح المشروع الجديد مرهونًا بقدرة الإدارة والجهاز الفني على بناء فريق متوازن لا يعتمد على استنساخ ما قدمه النجم المصري، بل على خلق هوية جديدة قادرة على المنافسة.

ويبقى السؤال مفتوحًا حتى انطلاق الموسم هل ينجح ليفربول في كتابة فصل جديد من النجاحات، أم يكتشف مع مرور الوقت أن تعويض محمد صلاح أصعب بكثير مما كان يتوقع؟